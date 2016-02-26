هل تصدق أن شاباً سعودياً لم ينفق سوى ألف ريال خلال عطلته في ماليزيا.. مع فيديو؟

هل ترغب بقضاء عطلة لمدة يومين في ماليزيا بأقل تكلفة مالية؟ إليك تجربة الشاب السعودي أنس إسكندر الذي قضى يومين بألف ريال (267 دولار) فقط.

وقال موقع “هافينغتون بوست عربي” إن أنس إسكندر غادر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وبعد وصوله إلى ماليزيا أقام في أحد الفنادق ثم بدأ جولته السريعة بتناول الأكل الشعبي في أحد مطاعم العاصمة كوالالمبور.

وتوجه أنس بعد ذلك إلى معبد بوذا المتواجد في أحد الكهوف وهو من أقدم المعابد في البلاد، ثم إلى مسجد “ناغرا” أحد أكبر مساج العالم ويتسع لـ 15 ألف مصلٍ، وتجول بحديقة الطيور وحديقة الألعاب الماليزية.

واختتم أنس جولته بزيارة شارع العرب في ماليزيا وتناول الطعام الهندي، واستقل الطائرة عائداً إلى الرياض.

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