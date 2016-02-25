السفارة السعودية في أنقرة : لا صحة لخطف سعوديين في تركيا

نفت السفارة السعودية بأنقرة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن تعرُّض سعوديين للاختطاف من قِبل عصابات سورية منظمة في مدينة إسطنبول.

وأكدت السفارة أنه لم يردها أو القنصلية العامة في إسطنبول أي بلاغ أو معلومات عن تعرُّض مواطنين سعوديين لمخاطر من هذا النوع في تركيا – ولله الحمد -، وقد تكون هناك جهات مشبوهة تقف وراء نشر مثل هذه الشائعات لتحقيق أغراض بث الخوف والهلع في نفوس المواطنين، بحسب صحية “سبق”.



وجدَّدت السفارة طلبها من المواطنين عدم التردد في الاتصال بها أو بالقنصلية العامة في إسطنبول عند الحاجة للمساعدة على الأرقام المبينة في موقع وزارة الخارجية والحساب الرسمي للسفارة في تويتر، التي تعمل على مدار الساعة. كما نصحت الجميع بالابتعاد عن مواقع التجمعات والتظاهر والتوتر حفاظاً على سلامتهم.