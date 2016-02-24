دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول الشرق الأوسط وتقفز إلى مركز أعلى للسنة الثانية على التوالي

تتصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، مع ارتقائها بمركزين إلى 38، مع حرية السفر دون تأشيرة إلى 122 دولة. وجاءت هذه الزيادة في أعقاب الاتفاق الذي أبرمته الدولة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي منح مواطني دولة الإمارات حرية السفر دون تأشيرة إلى 36 بلداً، من ضمنها 26 من دول منطقة الشنغن، مما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول الأراضي الأوروبية.

وعلى نطاق أوسع، شهدت جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تحسناً في المؤشر بما لا يقل عن خمس نقاط هذا العام. وارتفعت الكويت (57) وقطر (60) بواقع ستة مراكز مع حرية السفر دون تأشيرة إلى 82 و79 بلداً على التوالي، تليهما مباشرة البحرين (65)، وسلطنة عُمان (67)، والمملكة العربية السعودية (69) مع حرية السفر دون تأشيرة إلى 73 و71 و69 بلداً على التوالي.