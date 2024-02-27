فريق التحرير by فريق التحرير

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800%.. ارتفاع قياسي في الطلب الصيني على السياحة السعودية في 2023

بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية فإن عدد السائحين الذين زاروا دول الشرق الأوسط خلال عام 2023 وصل إلى نحو 86.3 مليون سائح وزائر

فريق التحرير by فريق التحرير

أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الواجهات السياحية للصينيين خلال العام الماضي، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية.

ووفقا لبيانات مقياس السياحة العالمية 2023، فإن طلبات السياح الصينيين على السفر إلى المقاصد السياحية في السعودية سجلت ارتفاعا خلال عام 2023 يقدر بنحو 800% بالمقارنة مع عام 2019.

وبحسب بيانات منظمة السياحة العالمية فإن عدد السائحين الذين زاروا دول الشرق الأوسط خلال عام 2023 وصل إلى نحو 86.3 مليون سائح وزائر، بزيادة بلغت نحو 22% بالمقارنة مع أرقام عام 2019.

ووفقا لصحيفة الشعب الصينية، فإن العديد من دول منطقة الشرق الأوسط أصبحت مقاصد شعبية للسياح الصينيين خلال عطلة عيد الربيع.

السعودية تستهدف 5 ملايين سائح صيني

وخلال الفترة من 17 – 23 نوفمبر 2023 أطلقت السعودية حملتها الترويجية الدولية الأولى في الصين، لدعوة الصينيين لاستكشاف الوجهات السياحية المتنوعة بالسعودية.

وتضمنت الحملة إطلاق سلسلة عروض تبرز المواقع التاريخية والطبيعية والفعاليات الترفيهية والثقافية في السعودية وتستهدف السعودية جذب 5 ملايين سائح صيني بحلول عام 2030، وخلال عام 2023 استقبلت المدن السعودية ما يزيد على 100 ألف زائر من الصين.

السعودية

وبحسب البيانات فإن الإمارات والمغرب أيضا استمرا في جذب السياح من الصين، حيث قالت الصحيفة الصينية إن عيد الربيع هذا العام شهد الانطلاق الرسمي لرحلة الطيران “هاينان” من أبوظبي الإمارات إلى مدينة هايكو الصينية لتكون أول رحلة مباشرة للشركة إلى الشرق الأوسط.

فيما شهدت خطوط سيتشوان الجوية زيادة على مسارها في دبي بنسبة 200% على أساس سنوي.
وتعاونت خطوط شيامن الجوية مع شركة فودافون في قطر لإصدار بطاقات هاتف مجانية للسياح الصينيين في قطر.

وفي القاهرة أقام المركز الثقافي الصيني فعالية للترحيب باللسياح الصينيين للاحتفال بالعام الجديد في مطار القاهرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...