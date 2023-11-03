أنيل بويريل- أريبيان بزنس: كشف مؤسس مجموعة فايف هولندينغز FIVE Holdings الفندقية، كبير مولشانداني، عن قيامه بجعل 50 موظفا لديه من أصحاب الملايين قبيل الاكتتاب العام في عام 2025، بعد أن منح موظفيه أسهمًا بقيمة 200 مليون دولار. وسيقدم مولشانداني من أسهمه ما يقارب 10% من قيمة الشركة لهؤلاء الموظفين.

وفي مقابلة مع أريبيان بزنس، قال مولشنداني إن المجموعة تتجه نحو إدراج عام بقيمة ملياري دولار في عام 2025، مع تخصيص 200 مليون دولار من أسهمه – حوالي 10٪ من الشركة – للموظفين. ويلفت قائلا”لا نحتاج أصلا إلى إجراء اكتتاب عام أولي من أجل جني المال أو النمو، فنحن نحقق أرباحا كبيرة، لكن السبب الحقيقي للطرح الأولي هو توفير برنامج منح الأسهم للموظفين.”

ويقول:”لقد قمت بنقل ما قيمته 200 مليون دولار من أسهمي لمنحها للموظفين… أعتقد أن هذا سيمنحهم شعورا بتملك المكان الذي يعملون فيه وله”

وسيتم تخصيص الأسهم لجميع مستويات الموظفين والإدارات. وتدير المجموعة حاليًا 1500 غرفة فندقية بين فنادق وهي كل من فايف بالم جميرا، وفايف لوكس وزيوريخ فايف وفايف جميرا فيليج

كما استحوذت الشركة على حصة بقيمة 320 مليون دولار في شركة الترفيه الأسطورية باشا وهي إحدى أكبر شركات الفنادق والنوادي الليلية في إسبانيا. تظهر أحدث الأرقام المنشورة على موقع الشركة على الإنترنت أرباحًا قدرها 51 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 43٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 41%، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أدرجت الشركة سندات خضراء بقيمة 350 مليون دولار في بورصة ناسداك بدبي.

وقال مولشانداني: “ما تمكنا من القيام به بشكل استثنائي هو الضيافة الترفيهية. هذا عالم ديزني للبالغين. وإلى جانب هذه الرحلة الأساسية، قمنا أيضًا ببناء منتج مستدام للغاية.”