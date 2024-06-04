فريق التحرير by فريق التحرير

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430.000 سائح من الخليج زاروا إسبانيا في 2023

ارتفع عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إسبانيا بنسبة 92% من المملكة العربية السعودية و 16% من دولة الإمارات العربية المتحدة.

فريق التحرير by فريق التحرير

تعد إسبانيا وجهة سياحية مثالية للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العام، بفضل شمسها الدافئة وتنوع معالمها وتجاربها.

وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة السياحة الإسبانية إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الزوار من دول الخليج، حيث وصل إلى 430 ألف زائر في عام 2023.

ارتفاع عدد السياح من الخليج

وارتفع عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إسبانيا بنسبة 92% من المملكة العربية السعودية و 16% من دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالعام السابق.

وتقدم إسبانيا مزيجًا مذهلاً من المغامرات المتنوعة، من الجبال الوعرة والشواطئ المرغوبة إلى جزر البليار والكناري الجميلة.

وتتميز جزر البليار بجمالها الطبيعي وتنوعها، من جبال مايوركا إلى شواطئ إيبيزا الهادئة وخلجان فورمينتيرا، وصولاً إلى محميات مينوركا البيولوجية.

الخليج

وتضم إسبانيا مدنًا ساحرة مثل فالنسيا بإبداعها الفني وإشبيلية بتراثها الأندلسي وبالما دي مايوركا بمعالمها التاريخية.

وتعد مدريد وجهة مثالية للأزواج، مع فنادقها الفاخرة ومطاعمها الحائزة على نجمة ميشلان وتجارب التسوق الفريدة.

وتمتلك إسبانيا 8000 كيلومتر من الساحل، مع شواطئ خلابة متنوعة من جزر البليار إلى غاليسيا وكوستا برافا وسان سيباستيان وكوستا ديل سول وجزر الكناري.

وتتيح إسبانيا خيارات واسعة للسياح المسلمين، مع فنادق تلبي احتياجاتهم ومطاعم تقدم مأكولات حلال ومنتجات وخدمات حاصلة على شهادة الحلال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...