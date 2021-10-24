مجموعة فنادق بارسيلو تقدّم لجميع ضيوفها تذاكر مجانية إلى إكسبو 2020 دبي

ترويجًا لزيارة إكسبو 2020 دبي، أطلقت مجموعة فنادق بارسيلو مبادرة جديدةً. ويأتي ذلك بالتوازي مع شراكتها الإستراتيجية مع أكسيون كولتورال إسبانيا، المنظمة الحكومية المسؤولة عن حضور إسبانيا في المعارض الدولية والعالمية، كمعاون رئيسي للجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن شراكتها مع إكسبو دبي 2020 كموزع تذاكر رسمي للمعرض. يمكن للزوار الآن الحصول على تذاكر مجانية لحضور المعرض العالمي من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، عند حجز إقامتهم عبر موقع مجموعة فنادق بارسيلو: https://www.barcelo.com/en-ae/

تمنح مجموعة فنادق بارسيلو للضيوف الفرصة ليكونوا جزءًا من تاريخ الفعالية العالمية من خلال تقديم تذكرتين مجانيتين إلى الإكسبو عند حجز إقامة لمدة أربع ليالٍ أو أكثر في أي من الفنادق التابعة للمجموعة في الإمارات العربية المتحدة.

تشتهر مجموعة فنادق بارسيلو بضيافتها الرفيعة والمميزة، وترحّب فنادقها التي تم تصنيفها كوجهات مفضلة للضيوف في جميع أنحاء العالم بكبار الشخصيات والشركات والمواطنين الإسبانيين المشاركين في إكسبو 2020 دبي، مما يرسّخ مكانة المجموعة باعتبارها المعاون المفضّل للجناح الإسباني في مجال الضيافة. كذلك، ستدعم مجموعة فنادق بارسيلو منظمة أكسيون كولتورال إسبانيا في تطوير وتعزيز الثقافة الإسبانية النابضة بالحياة والعلامات التجارية الإسبانية المميزة في موقع إكسبو.

وفي هذا السياق، علّقت راكيل لوبيز، نائبة رئيس المبيعات والتسويق في دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة فنادق بارسيلو قائلةً: “بصفتنا سلسلة فنادق إسبانية رائدة في الشرق الأوسط، نحن فخورون بتمثيل إسبانيا في معرض إكسبو 2020 دبي العالمي وترسيخ التزامنا بازدهار دولتنا. كما ويشرّفنا التعاون مع أكسيون كولتورال إسبانيا لدعم تطوير وتعزيز المنظمات الإسبانية في نسخة هذا العام من المعرض، ونتطلع إلى دعم هذه الرؤية عبر جميع فنادقنا في الإمارات العربية المتحدة”.

يمكن للضيوف والزوار الذين يسعون لزيارة إكسبو 2020 دبي حجز إقامة لمدة 4 ليالٍ أو أكثر في أي من فنادق مجموعة بارسيلو الخمس التي تحتلّ مواقع استراتيجية في الإمارات العربية المتحدة وتقدّم أفضل عروض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية في الدولة.

يمكن للمسافرين من رواد الأعمال ومندوبي الإكسبو الباحثين عن إقامة مريحة وسلسة وقريبة من موقع المعرض التوجه إلى فندق أوكسيدنتال دبي برودكشن سيتي الذي يقع على بعد دقائق وحسب من إكسبو 2020. كذلك يقدم فندق يارسيلو ريزدنسز دبي مارينا للضيوف تجربة فريدة من نوعها تعكس حياة مدينة دبي الحضرية، وهو وجهة مثالية للإقامة الطويلة في منطقة مرسى دبي النابضة بالحياة. هذا ويمكن للزوار الباحثين عن تجربة فاخرة لتجديد الطاقات خارج إكسبو 2020 دبي، الاسترخاء على الشاطئ أثناء إقامتهم في فندق ديوكس ذا بالم أحد فنادق رويال هايدواي، الواقع على جزيرة نخلة جميرا الشهيرة عالميًا، والذي يضمّ شاطئًا خاصًا واسعًا قبالة إطلالات أفق دبي الساحر.

يقع فندق أوكسيدنتال الجداف في منطقة الجداف التجارية في دبي، ويقدم تجربة إقامة مجزية تجسّد الثقافة العربية والضيافة الإسبانية. يتيح الفندق للضيوف سهولة الوصول إلى نقاط الجذب الثقافية والترفيهية في المدينة، ويقع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطارات دبي الدولية. بعد زيارتهم للإكسبو، يمكن للضيوف استكشاف التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة والاستمتاع بالمناظر الخلابة للخليج العربي أثناء إقامتهم في فندق أوكسيدنتال الشارقة جراند.

يمكن للمسافرين الدوليين والضيوف الذين يريدون خوض تجربة إكسبو 2020 دبي الحقيقية حجز إقامتهم في فنادق بارسيلو عبر الموقع الإلكتروني: https://www.barcelo.com/en-ae/