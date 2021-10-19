مشاريع لافتة لمجموعة «صن سيت» للضيافة

وعن أداء المجموعة هذا العام وخططها فيه يجيب نزيه حافظ بالقول:” تسببت الجائحة بتأخير بعض مشاريعنا ، لكنه لم يمنعنا من خلق تجارب ضيافة فريدة من نوعها وريادتها. هذا العام ، أطلقنا بنجاح العديد من العلامات التجارية للمأكولات والمشروبات ووسّعنا أعمالنا لتشمل قسمًا للفنادق ، مع افتتاح أول فندق لنا في بودروم.سيكون الربع الأخير من العام هو الأفضل على الإطلاق منذ سنوات لمجموعة مجموعة صن ست للضيافة حيث نواصل نمو محفظتنا لتشمل سوشي سامبا SUSHISAMBA و أورا سكاي بوول AURA Skypool و L’Amo Bistro Del Mare و DREAM و Mott 32.

ستقدم كل من هذه العلامات التجارية تجارب طعام رائعة للمقيمين والزوار على حدٍ سواء بينما نواصل المساهمة في قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها تقريبًا ، وذلك بفضل مبادرات الحكومة والقادة في دبي الذين تعاملوا مع حالة الوباء بشكل جيد للغاية. نتيجة لذلك ، عاد الناس إلى أماكن عملهم ، وعاد الأطفال إلى المدرسة ، وتعمل معظم الأماكن وفقًا لإرشادات السلامة التي تسمح للناس بالالتقاء والتواصل الاجتماعي والاحتفال بالحياة.

ما رأيك في الاتجاهات الحالية في قطاع الطعام والشراب والمطابخ السحابية ، واتجاهات المطاعم وما إلى ذلك؟

سوف تتلاشى المطابخ السحابية ببطء لأن الناس يريدون الخروج والالتقاء بالأصدقاء والعائلات. من الرائع عقد اجتماعات افتراضية ، ولكن سيحتاج شركاء العمل إلى الالتقاء وجهًا لوجه لتناول فنجان من القهوة أو وجبة. ولكن ، بالطبع ، سيكون تناول الطعام في الخارج دائمًا عنصرًا أساسيًا في الطبيعة البشرية ، لذلك نتطلع إلى الترحيب بعملائنا مرة أخرى وجعل تجربة تناول الطعام الخاصة بهم لا تُنسى.

سنرى زيادة في الأماكن الخارجية لتلبية احتياجات الضيوف الذين يرغبون في الخروج ولكنهم ما زالوا حذرين بشأن صحتهم وسلامتهم.

كيف كانت استجابتك للوضع الحالي منذ بداية الجائحة وحتى اليوم من حيث العمل وسبل الاستجابة مع الضيوف؟

لقد علمنا وباء كوفيد 19 أن نكون مدركين لضرورة الاهتمام بصحتنا وسلامتنا. منذ الوباء ، حافظنا على نظرة إيجابية وركزنا على إبقاء موظفينا وعملائنا على رأس أولوياتنا.

قمنا على الفور بتنفيذ البروتوكولات الحكومية والصحية لوقف انتشار الفيروس و فرضنا التباعد الجسدي الصارم ، ويتم تذكير أعضاء الفريق والضيوف باستمرار بارتداء الأقنعة ، والعناية المستمرة لجميع المناطق والمرافق والتطعيم المنظم لجميع موظفينا.

ما هي أهم القرارات التي أفادت الشركة أكثر من غيرها لتلبية ظروف الضيافة المتغيرة والمضي قدمًا نحو الخيارات التي توفر مزيدًا من الخصوصية والعزلة؟

خافظنا على موقف التعامل إيجابيًا واستجماع فريق العمل معًا ، والبحث عن طرق للتعامل مع الوباء بذكاء حتى يتعافى السوق. ثم نفذنا الخطة بأسرع ما يمكن لقد نجح هذا الأمر بالنسبة لنا ، وأنا متأكد من أنه سيفلح أيضًا مع الآخرين مع اختيار الفريق المناسب والأشخاص المناسبين.

5. هل حدثت تغييرات كبيرة في أنماط الطلب على الإقامة والترفيه؟

الأشخاص الذين اعتادوا جمع “الأشياء” يجمعون الآن “الخبرات”. سيخرجون للاستمتاع بتجربة ، سواء في مطعم أو فندق أو منتجع. في مجموعة صن ست للضيافة نضع عملائنا في قلب كل ما نقوم به ، لذلك نحن نمكّن فريقنا من المضي قدمًا وتقديم أفضل التجارب الممكنة. يتعلق الأمر بخلق بيئة تعزز التجربة التي نريد أن نقدمها.

ما هي استراتيجية شركتك لهذا العام وما بعده؟

لدينا محفظة أعمال تقدم تجارب مختلفة ، كل مفهوم فريد من نوعه ، لكن الجودة متسقة عبر جميع العلامات التجارية.

ينصب تركيزنا على جمع الناس معًا للاحتفال بالحياة. تعمل هذه الفلسفة في جميع أقسامنا وقد غذت عملية إنشاء وإطلاق جميع مفاهيمنا منذ أن أنشأنا مجموعة صن ست للضيافة.

الربع الأخير يبدو مثيرا للغاية ، ونتطلع إلى 2022 ليكون أكثر نشاطا وإشراقًا مع توسعات دولية ومحلية ونكهات جديدة لتقديمها. وسنواصل المساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي أهم التحديات التي تواجهك حاليا في ظل الحاجة للنمو والابتكار؟

هناك الكثير من الفرص المتاحة ، لذلك نحن بحاجة للتأكد من أننا نختار الموقع المناسب للمفهوم الصحيح ، والشركاء المناسبين الذين يشاركون نفس الرؤية ، والعمل معًا لتقديم تجارب ضيافة استثنائية في جميع أنحاء العالم.