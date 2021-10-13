ألمانيا ترفع قيود السفر عن المسافرين من دول الخليج العربي

أعلنت الحكومة الألمانية عن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى القائمة الألمانية الآمنة، وأزالت القيود المفروضة على المسافرين من هاتين الدولتين جراء فيروس كوفيد 19 لتلتحق بركب كل من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية التي انضمت إلى تلك القائمة في وقت سابق.

ويبدأ تنفيذ القرار من 10 أكتوبر 2021، حيث سيتم تخفيف القيود على جميع المسافرين بغض النظر عن حصولهم على لقاح كوفيد-19، شريطة تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كوفيد-19 ضمن فترة أقصاها xx ساعة من السفر أو شهادة تطعيم سارية المفعول.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة: “تزيد لوائح السفر الجديدة من جاذبية ألمانيا وتسهّل إجراءات الزيارة أمام السياح من دول الخليج العربي. وتولي ألمانيا أهميةً كبيرةً للموسم السياحي الشتوي، وتساهم اللوائح الجديدة في تعزيز اهتمام المسافرين من المنطقة لاستكشاف مجموعة واسعة من أسواق المواسم الاحتفالية والمنتجعات الصحية والنشاطات الرياضية في الهواء الطلق في جميع أنحاء ألمانيا”.

يذكر بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بإصدار توصياته للدول الأعضاء ويحدثها بانتظام. كما تتم مراجعة القائمة الآمنة كل أسبوعين من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

للحصول على متطلبات الدخول الكاملة إلى ألمانيا ، يُنصح الزوار بزيارة الموقع: www.bmi.bund.de