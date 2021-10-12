تيت آند لايل تفتتح مركز تطبيقات تقني جديد للأغذية والمشروبات

أعلنت شركة تيت آند لايل، المزود العالمي لحلول ومكونات الأغذية والمشروبات عن افتتاح مركز تطبيقات تقني جديد للأغذية والمشروبات في دبي في يوم 18 أكتوبر الجاري.

سيعمل علماء الأغذية في تيت آند لايل في مركز التطبيقات الفنية الجديد الذي بلغت تكلفته مليوني دولار أمريكي والموجود في أبراج بحيرات جميرا، مع عملاء الأغذية والمشروبات لتلبية الطلب المتزايد على الحلول التي تخفض السكر والدهون والسعرات الحرارية وتضيف الألياف في المنتجات الاستهلاكية، حيث سيدعم علماء تيت آند لايل الشركات المصنعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال خبرتهم في فئات المشروبات والألبان والمخابز والصلصة والخلطات لتقديم تركيبات غذائية ناجحة من المكونات والوصفات إلى التطبيق والتجربة الحسية.

وبهذه المناسبة، قال دومينيك فلوش، مدير عام تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة تيت آند لايل: “يمثل إطلاق مركز التطبيقات الفنية الجديد في دبي علامة فارقة في توسعنا في المنطقة، حيث سنستخدم أحدث التقنيات لتزويد شركائنا في مجال الأغذية والمشروبات بخدمة أسرع ومدة زمنية أسرع لتسليم المشروع، والتي ستكون مفيدة في زيادة سرعتهم في السوق، فنحن ملتزمون بتوفير منصة لشركات الأغذية والمشروبات لتلبية طلب المستهلكين على المنتجات ذات المذاق الرائع التي تدعم نظامًا غذائيًا وأسلوب حياة متوازنًا”.

من خلال المركز الجديد، لن يتمكن مصنعو الأغذية والمشروبات من الوصول فقط إلى خبرة تيت آند لايل في صياغة الأغذية فحسب، بل سيتمكنون بالوصول أيضاً إلى مجموعة واسعة من المكونات والحلول المتخصصة.

تساعد هذه الشركات المصنّعة في الحفاظ على حلاوة منتجاتها مع تقليل محتوى السكر وتقديم منتجات غنية بالألياف، كما يمكن لخبراء تيت آند لايل من تقديم المشورة حول كيفية إنشاء الصيغة الدقيقة اللازمة للحصول على المنتجات التي يرغب بها العملاء.

وفقًا لتقرير صادر عن كوليرز إنترناشونال، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد مرضى السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 110٪ ليصل إلى 82 مليون شخص بحلول عام 2045، مما يؤثر بشكل كبير على معدل الوفيات، وبالتالي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.

من ناحية أخرى فقد ساهمت مجموعة من العوامل في انتشار مرض السكري في منطقة الخليج أهمها الأكل المتغيرة بسبب زيادة الدخل وأنماط الحياة المستقرة وزيادة استهلاك السكر، ونتيجة لذلك، فقد أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من المبادرات لمراقبة وخفض معدل السمنة بين الأطفال والبالغين.

وأضاف فلوش قائلاً: “يتمثل هدف تيت آند لايل في تحسين حياة الأجيال، ولهذا يسعدنا أن نكون قادرين على دعم هدف الحكومة للحد من مرض السمنة وتوفير بدائل التعليم وأنماط الحياة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 مدعومًا بعقود من العلم البحث والابتكار، حيث سيساعد مركز التطبيقات الفنية الجديد لدينا مصنعي الأطعمة والمشروبات على تقليل السكر في الطعام والشراب وتوفير منتجات صحية”.

سيقوم نيك هامبتون، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة تيت آند لايل بافتتاح مركز تطبيقات تيت آند لايل التقني الجديد رسميًا في يوم الإثنين 18 أكتوبر في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث يقع المركز في كلاستر إكس (Cluster X) في أبراج بحيرات جميرا.