فرصة للاستمتاع بمغامرات مليئة بالمرح مستوحاة من الطبيعة

بدأ السفر في تصدر قائمة الأولويات بالنسبة للكثيرين في جميع أنحاء العالم بعد فترة من الإغلاق وفرض القيود في العالم بأسره، وبعد طول انتظار، أصبحت الإجازات أقرب الى الواقع من الخيال.

عاد منتجع شانغريلا بر الجصة، مسقط الى قائمة أمنيات المسافرين من جديد لما يقدمه المنتجع من إطلالات الطبيعة الخلابة بين الجبال والبحر، حيث أعادت عمان فتح حدودها في الأول من سبتمبر امام جميع الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من التطعيمات المعتمدة، مع إبراز شهادة فحص البلمرة لكوفيد-19 بنتيجة سلبية عند الوصول الى السلطنة.

يحتفل المنتجع بهذه المناسبة بالكشف عن سلسلة من التجارب المنسقة بعناية والتي صُمِمَت بأدق معايير الصحة والسلامة. سيتمكن الضيوف من إعادة اكتشاف وفرة الكنوز الطبيعية في مسقط، أثناء زيارة شانغريلا بر الجصة وهو احد الوجهات الرائجة في المدينة، لقضاء إجازة عائلية لا تُنسى، أو رحلة رومانسية للزوجين، أو لعطلة مفعمة بالنشاط والحيوية.

وفي تعليقه على ذلك، قال المدير الإقليمي لمنتجعات شانغريلا بمسقط، رينيه دي إيجليه: “عندما نتحدث عن المدن التي تجمع بين الطبيعة والجمال والتاريخ والثقافة، فهناك عدد قليل من الأماكن على وجه الأرض التي يمكنها ان تنافس مسقط. حيث تعتبر مسقط أرض العجائب ذات المناظر الطبيعية الخلابة التي لا مثيل لها، لما تتميز به من رمال الصحراء الذهبية، والجبال الشاهقة، ومياه الوديان الصافية، والبحر الفيروزي المتلألئ. تنفرد سلطنة عمان بتراث حضاري وتاريخي عريق يزخر بثقافة متأصلة، من مدينة مسقط المهيبة وأسواقها المتعددة، إلى الحصون التاريخية على حدود المدينة.”

والجدير بالذكر انه تم تصنيف سلطنة عمان ضمن أكثر وجهات السفر أمانًا في العالم وفقًا لخريطة مخاطر السفر العالمية في 2021 من قِبل International SOS Consulting وتعمل عمان على تحصين جميع المواطنين والمقيمين بالكامل بحلول نهاية هذا العام. بالتزامن مع مجهودات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في السلطنة يأتي وعد شانغريلا كير، برنامج السلامة العالمي لمجموعة شانغريلا، ليعزز سلامة الضيوف المقيمين في المنتجع ليتمكنوا من الإستمتاع بأجمل اللحظات خلال الإقامة.

أوقات المرح العائلية لجميع الأعمار

يقدم شانغريلا بر الجصة خيارات لا حصر لها للتواصل العائلي. سيكون جميع العائلات على موعد مع لحظات المرح المنعشة ومجموعة من مغامرات برية ومائية لا تُنسى. انها أرض العجائب الممتعة للصغار والكبار، والتي تقدم العديد من برامج الترفيه العائلي سواء كانت رحلة مشاهدة الدلافين، او تجربة العشاء تحت السماء المضاءة بالنجوم أو أثناء الإسترخاء لمشاهدة فيلم عائلي في سينما الهواء الطلق.

تبلغ تكلفة الرحلة البحرية الخاصة لمشاهدة الدلافين 90 ريال عماني (حوالي 235 دولار أمريكي) وتبدأ تجربة “عشاء مجلس على الشاطئ” من 40 ريال عماني (حوالي 105 دولار أمريكي) للشخص الواحد.