حياة للفنادق تعزّز نموها في أوروبا

أعلنت مجموعة حياة للفنادق عن توقيع شركة تابعة لها ست اتفاقيات إدارة وامتياز لافتتاح فنادق جديدة في أوروبا تحت أربع من علامات حياة وهي: ذا أنباوند كوليكشن باي حياة، وجوا دي فيفر باي حياة، وحياة سنتريك، وحياة ريجنسي. ويأتي ذلك تأكيدًا على تزايد طلب المسافرين وأعضاء وورلد أوف حياة والمالكين على الفنادق التي تقدم تجارب فريدة ومتميزة وتعزز العلاقات الحقيقية مع الناس والثقافات.في الواقع، يصبّ إعلان اليوم في استراتيجية النمو التي تتبعها حياة لتوسيع محفظة علامتها بشكل كبير في أوروبا بحلول نهاية العام 2023 – ومن المتوقع أن تعزّز الاتفاقيات الستة الجديدة حضور علامة حياة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا. ويأتي ذلك بالتوازي مع عملية الاستحواذ الأخيرة على مجموعة آبل ليجر غروب (ALG)، والتي من المرتقب أن توسع حضور علامة حياة في أوروبا بنسبة 60%.

وتعليقًا على الفنادق الجديدة، قالت فيليسيتي بلاك روبرتس، نائبة رئيس تطوير المشاريع في أوروبا: “تسلّط هذه الإتفاقيات الجديدة الضوء على المساعي التي نبذلها كشركة لتحقيق استراتيجية النمو في أوروبا. ويأتي الإعلان عن فنادقنا الجديدة بالتوازي مع إقبالنا على افتتاح مجموعة من الفنادق البارزة خلال السنوات المقبلة. ولا بدّ لي من القول إن ثقة المستثمرين في قطاع الضيافة لا تزال عالية، ويسرّنا العمل مع مالكي عقارات وأصحاب امتياز أقوياء يدركون قيمة العلامات التابعة لمجموعة حياة وعلاماتها المستقلة مثل ذا أنباوند كوليكشن باي حياة، وجوا دي فيفر باي حياة وعلامات نمط الحياة مثل حياة سنتريك. ولا شكّ أنّ هذه الصفقات تعكس قوّتنا في الأسواق التجارية الأساسية مثل هامبورغ ومدريد، وتثبت قدرة علاماتنا المستقلة والفريدة على تلبية احتياجات المسافرين من السياح”.

وتشمل الإتفاقيات الجديدة:

علامة ذا أنباوند كوليكشن باي حياة

فندق ذا أنباوند كوليكشن باي حياة في كران مونتانا، سويسرا

من المتوقع افتتاح فندق رودانيا الفاخر في جبال الألب السويسرية في العام 2023. ويقع الفندق المؤلّف من 41 غرفة في الطبقة الثالثة من ملعب الجولف الشهير سيفيريانو باليستيروس، على ارتفاع يقارب 4,900 قدم (1,500 متر) فوق مستوى سطح البحر في إحدى أرقى الوجهات الجبلية على مدار العام في سويسرا. كما وتشتهر المنطقة أيضًا بخياراتها الرياضية الغنية بما في ذلك التزلج، وركوب الدراجات على المسارات الجبلية، والمشي، والجولف، حيث تُقام إحدى بطولات الجولف الأكثر شهرة على الأراضي الأوروبية في كران مونتانا كل عام. ومن هذا المنطلق، يأتي تعويل حياة على هذا الفندق لتحقيق مهمتها المتمثلة في تقديم تجارب تلهم الضيوف الذين يبحثون عن خدمات راقية غير متكلّفة عند سفرهم وتمنحهم لحظات لا تُنسى. في الفندق، تتميز الغرف والأجنحة بتصاميمها الأنيقة والفاخرة، في حين تقدم منافذ المأكولات والمشروبات المنتجات والمأكولات المحلية والإقليمية عالية الجودة، إن كان في المطعم الرئيسي أو في الشاليه السويسرية. وبالتالي، يحظى الضيوف من المسافرين العالميين المستقلين بتجارب تناول طعام فريدة.

فندق إيل تورنابيوني في فلورنسا، إيطاليا

أبرمت شركة تابعة لحياة اتفاقية امتياز مع مجموعة إيه جي لافتتاح فندق إيل تورنابيوني في فلورنسا تحت علامة ذا أنباوند كوليكشن باي حياة. ومن المتوقع افتتاح الفندق الذي يتألف من 62 غرفة في أكتوبر 2021 على أن يكون الفندق الفاخر الأول الذي يحمل علامة حياة في فلورنسا. ويحيط بالفندق التاريخي الواقع في فيا دي تورنابيوني عدد من متاجر الأزياء الراقية ومناطق الجذب السياحي الأكثر شهرة. وسيتسنى للضيوف العودة بالزمن إلى الوراء عند صعود برج Giotto’s Campanile الرخامي الذي يطلّ على أجمل مناظر المدينة. كذلك، يقع جسر Ponte Vecchio التاريخي الذي يعود إلى العصور الوسطى على مقربة من الفندق ويستضيف أعرق متاجر المجوهرات الإيطالية الأصيلة. كما ويعكس التصميم الداخلي للفندق جذوره التاريخية التي ترجع إلى عصر النهضة ما يمنح الضيوف تجربة إقامة مميزة. كذلك يجسّد تصميم الفندق ووسائل الراحة فيه التفاصيل المعمارية للمدينة وتاريخها ومناظرها الطبيعية ومأكولاتها.

جوا دي فيفر باي حياة

فندق تريبيون في روما، إيطاليا

سيشكّل فندق تريبيون التابع لعلامة جوا دي فيفر باي حياة محطة فارقة طال انتظارها في استراتيجية نمو حياة تتمثل بافتتاح أول فندق للعلامة في روما. وقد دخلت شركة تابعة لحياة في اتفاقية امتياز مع مجموعة إيه جي لافتتاح الفندق الجديد في أكتوبر 2021 في مدينة التراث العالمي لليونسكو. ولا تزال “المدينة الخالدة” التي اشتهرت كعاصمة جمهورية وإمبراطورية قديمة مركزًا سياسيًا ودينيًا ونصبًا يكرّم الخيال الإبداعي للزمن الماضي. ويقع هذا الفندق الراقي المؤلف من 52 غرفة قبالة شارع فيا فينيتو الذي اكتسب شهرته من فيلم دولتشي فيتا للكاتب فيديريكو فيليني، وعلى مقربة من نقاط الجذب السياحي الرئيسية، وسوف يلهم تجارب السفر الممتع من خلال الوجهات المتاحة في الحي. وسواء كان الضيوف يخططون لاختتام الأمسية بفخامة على شرفة الفندق على السطح مقابل إطلالات فيلا بورغيزي أو الاستمتاع بالحياة الليلية خارجًا مع السكان المحليين في المدينة، سيرحب فندق تريبيون النابض بالحياة بالجميع بمفهومه الشامل اجتماعيًا في أكثر الأحياء ديناميكيةً في روما.

فندق جوا دي فيفر باي حياة في بوردو، فرنسا

في خطوة لتعزيز نمو محفظة فنادق حياة المستقلة، من المتوقع افتتاح أول فندق يحمل علامة جوا دي فيفر باي حياة في بوردو، فرنسا، المدينة الغنية بالتراث المعماري والثقافي والمعالم البارزة، بما في ذلك الميناء الشهير بور دو لا لون أو ميناء القمر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. فقد أبرمت شركة تابعة لمجموعة حياة اتفاقية امتياز مع ألبوران هوتيلز أند هوسبيتاليتي لافتتاح فندق جديد يحمل علامة جوا دي فيفر في العام 2022. وسيشكّل الفندق المستقل انعكاسًا حقيقيًا للحي الذي يقع فيه وتحديدًا في إحدى أكثر المناطق حيوية في بوردو حيث سيتسنى للضيوف عيش الأجواء الثقافية الأصيلة لبوردو وسيتمكّنون من التواصل مع مجتمعاتها. هذا وسيضمّ الفندق المؤلف من 147 غرفة، مطعمًا رئيسيًا وركن مشروبات يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بالنكهات والمأكولات والمشروبات الإقليمية، فضلاً عن ركن مشروبات خاص على السطح وتراس يقدّم أفضل التجارب الفريدة. وستمكّن التفاصيل المدروسة التي تعكس الثقافة المحلية في أنحاء الفندق الضيوف الباحثين عن إقامة اجتماعية نابضة بالحياة من تجربة شغف العيش بحرية في بوردو.

حياة سنتريك

حياة سنتريك ألتشتات هامبورغ، ألمانيا

أبرمت شركة تابعة لحياة اتفاقية امتياز مع مجموعة فنادق أس في لافتتاح أول فندق يحمل علامة حياة سنتريك في ألمانيا. ويقع فندق حياة سنتريك ألتشتات هامبورغ في مونكيبيرشتراسه، أحد أكثر شوارع التسوق حيوية في هامبورغ. وباعتبار حياة سنتريك علامة مرادفة لروح المغامرة، وحرصًا منها على وضع ضيوفها في قلب الحدث، اختارت هذا الموقع النابض بالحياة لافتتاح فندقها الجديد. كذلك، يمهّد الفندق الطريق أمام العلامة للدخول بقوّة إلى هامبورغ التي تعتبر وجهة دولية رئيسية للترفيه والأعمال على حد سواء. ومن المقرر افتتاح فندق حياة سنتريك ألتشتات هامبورغ في العام 2025 ليكون ثاني فندق يحمل علامة حياة في المدينة إلى جانب بارك حياة هامبورغ. وسيضم الفندق مطعمًا بانوراميًا مذهلاً في الطابق العلوي وركن مشروبات ومنطقة جلوس خارجية ومركزًا للياقة البدنية.

حياة ريجنسي

حياة ريجنسي مدريد ريزيدنسيز مدريد، إسبانيا

سيوسع فندق حياة ريجنسي هيسبيريا مدريد أماكن الإقامة الفندقية الحالية فيه ليشمل مساكن حياة ريجنسي مدريد ريزيدنسيز. ويقع المجمّع الفاخر الذي يضم 22 شقة فندقية في باسيو دي لا كاستيانا في قلب المركز المالي للعاصمة وعلى مقربة من عدد من الشركات الدولية والمكاتب الدبلوماسية والسفارات. ويضمّ شققًا واسعة ورحبة تتراوح مساحتها بين 1,000 و1,600 قدم مربع (100 و150 مترًا مربعًا)، إلى جانب شقة بنتهاوس استثنائية تبلغ مساحتها 3,700 قدم مربع (350 مترًا مربعًا)، وتراسًا بمساحة 1,000 قدم مربع (100 متر مربع) مع إطلالات بانورامية على الشارع الرئيسي في المدينة. وقد تم تصميم فندق حياة ريجنسي مدريد ريزيدنسيز لضمان راحة بال الضيوف وتحفيز إنتاجيتهم، إذ يتيح لهم إمكانية الاستفادة من الخدمات ووسائل الراحة التي يقدمها فندق حياة ريجنسي هيسبيريا مدريد. وسينعم الضيوف الذين يبحثون عن تجارب إقامة سلسة وخالية من التوتر بكل ما يحتاجون إليه للحفاظ على نشاطهم في فندق حياة ريجنسي مدريد ريزيدنسيز.

وتشمل عمليات الافتتاح الأخيرة لفنادق حياة في أوروبا:

• فندق حياة بليس إيكاترينبرغ في إيكاترينبرغ، روسيا

• حياة بليس لندن سيتي إيست في لندن، المملكة المتحدة

• منتجع 7 باينز إيبيزا التابع لعلامة ديستينيشن باي حياة في إيبيزا، إسبانيا

• حياة ريجنسي مطار زيورخ ذا سيركل في زيورخ، سويسرا

• فندق دو باليه بياريتز الذي تمت إعادة افتتاحه كجزء من علامة ذا أنباوند كوليكشن باي حياة في بياريتز، فرنسا

• ثلاثة فنادق تحمل علامة جوا دي فيفر باي حياة هي فندق ستوري ريدارغاتان، وفندق ستوري سيجنالفابريكين في ستوكهولم وفندق ستوري ستوديو مالمو في مالمو.