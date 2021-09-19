تايلند تقدم تأشيرات إقامة طويلة الأمد لتعويض خسائر السياحة

وخطة التأشيرات – التي كشفت عنها حكومة برايوت تشان أوتشا هذا الأسبوع وتخضع للتغييرات القانونية – ستستهدف «المواطنين العالميين الأثرياء»

والمتقاعدين الأثرياء، الذين يعملون عن بعد، والمهنيين المهرة، وفقا لبلومبرغ.

ووافقت الحكومة على تسهيل سياسات الهجرة بحسب ما أعلنه ناطق حكومي، حيث تتوقع الحكومة تحصيل قرابة 30 مليار دولار من البرنامج بين عامي 2022 و2026 مع استثمارات بالمليارات في العوائد الضريبية للتعويض عن خسارة ملايين الوظائف في القطاع السياحي بسبب الجائحة بعد أن وصل عدد السياح إلى 40 مليون سائح عام 2019.

ويتوجب على الراغبين بالإقامة طويلة الامد، المعفاة من قيود مراجعة السلطات كل 90 يوما، ما لا يقل عن 500 ألف دولار في السندات أو العقارات، ويثبتوا أن لديهم الحد الأدنى من الدخل، البالغ 80 ألف دولار سنوياً، كما سيحتاج المتقاعدون إلى استثمار ما لا يقل عن 250 ألف دولار وكسب ما لا يقل عن 40 ألف دولار سنوياً.

وكان الصينيون يستفيدون من برنامج إقامة طويلة (Thailand Privilege Card) في تايلند لقاء تسديد 17,947 دولار، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد دفع بهم للمغادرة إلى بلادهم بحسب تقرير لنيكاي أسيا.