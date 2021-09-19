افتتاح فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة

ويمثل الفندق المؤلّف من 250 غرفة عودة حياة إلى القاهرة ويعزّز حضورها التجاري المتنامي في شمال إفريقيا. وانسجامًا مع رؤية علامة حياة ريجنسي، تم تصميم الفندق مع وضع الإنتاجية في صلب الأولويات لضمان تقديم تجارب سلسة وديناميكية للمسافرين من رواد الأعمال والسياح على حد سواء بحسب بيان صحفي.

يحتلّ فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة موقعًا ملائمًا في منطقة بيراميدز هايتس بيزنس بارك. وبفضل قربه من المراكز التجارية ومراكز التسوق الضخمة وأبرز نقاط الجذب السياحي في مصر مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، يُعدّ الفندق بمثابة وجهة رئيسية للاجتماعات والفعاليات والمسافرين.

وتعليقًا على الافتتاح، قال طارق المصري، المدير العام لفندق حياة ريجنسي غرب القاهرة: “نحن فخورون بافتتاح الفندق رسميًا اليوم، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف ضمن غرفنا العصرية وفسحاتنا المتنوعة. يقع فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة على تلّ مرتفع يطل على المدينة وأهرامات الجيزة العظيمة، مما يوفر أجواءً مثالية لاجتماعات العمل والإقامات المريحة على حد سواء.”

غرف الضيوف العصرية

يضم فندق حياة ريجنسي غرب القاهرة 250 غرفة عصرية تشمل 26 جناحًا. ولأول مرة في القاهرة، يضمّ الفندق غرف سبا تتميز بجلسات التدليك ووسائل الراحة مثل حوض الاستحمام الساخن والساونا وطاولة المساج في الغرفة. يعكس التصميم الداخلي لكل غرفة الثقافة المصرية حيث تمتد النوافذ من الأرض إلى السقف وتطل على أهرامات الجيزة أو على مسبح الفندق وحدائقه المورقة. كذلك تحتوي الغرف المجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الراحة على مرايا ذكية وأدوات تحكم بالإضاءة “ليد”. وبإمكان الضيوف أيضًا حجز غرفة نادي ريجنسي وترقية إقامتهم من خلال إمكانية الوصول الحصري إلى صالة نادي ريجنسي. في الصالة، يتسنى للضيوف الاستمتاع بفطور مجاني يوميًا وبالمشروبات طوال اليوم وبالكوكتيلات والمقبلات عند المساء.