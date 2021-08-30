إطلاق سوشال دستركيت، أول قاعة تجريبية للمطاعم في العالم

تولّى حسن بلوط وهاني دويك، ثنائي ريادة الأعمال في دبي، وضع تصور سوشال دستركيت لتناول الطعام في القاعة التجريبية المقرر أن تفتح أبوابها في الربع الأخير من عام 2021 في ذي بوينت، الواجهة البحرية الشهيرة بدولة الإمارات والتي تقع مباشرة أمام نافورة النخلة، وهي أكبر نافورة في العالم. سوف توفر هذه التجربة، التي تنصهر بداخلها مفاهيم مطاعم مختلفة ومتفردة عالمياً، تجربة استثنائية ومتعددة الحواس لتناول الطعام وسط أجواءٍ اجتماعية وثقافية تتيح للزائرين تذوق مأكولات شتى من المطابخ العالمية وتناول أفضل المشروبات تحت سقف واحد.

ومن المقرر أن تضم هذه القاعة حانات تذوق الأطعمة، وقاعات تناول الطعام، ومساحات اجتماعية، وقاعات ترفيهية وورش الطهي وغيرها الكثير في مكان واحد. علاوة على ذلك، يهدف مفهوم الأطعمة والمشروبات غير التقليدي سوشال دستركيت إلى أن يكون الوجهة المفضلة للمستهلكين الباحثين عن تجارب طعام مخصصة، وإجراء محادثات جيدة أثناء استمتاعهم بالأطعمة الشهية، والمشروبات والموسيقى الجذابة.

تنفرد سوشال دستركيت عن غيرها من قاعات الطعام التجريبية الأخرى بتقديم نموذج أعمال مميز يجعلها فرصة جذابة للمستثمرين ومتاجر الأطعمة والمشروبات التي تود الانضمام إليها. حيث ستوفر هذه القاعة فرصة للعلامات التجريبية والاقليمية والعالمية لإنشاء متاجرهم بأقل النفقات التأسيسية والتشغيلية من خلال تأجير واجهة أو كشك أو ركن داخل القاعة، والاستفادة من خدمات الدعم الموحدة، والأنشطة التسويقية ومنصة الترفيه الحيوية.

سيوفر نموذج الأعمال المتفرد حلاً مثالياً للعلامات التجارية العالمية الساعية إلى دخول السوق واختباره، والعلامات التجارية المحلية التي تتطلع إلى توسيع رقعة أعمالها في مناطق أخرى من الدولة، من خلال سهولة الوصول وانخفاض المخاطر عبر إزالة النفقات التأسيسية والتشغيلية المرتفعة. وسيتحقق ذلك من خلال السماح للعلامات التجارية بالانضمام إلى منصة سوشال دستركيت والسماح لها بترويج هويتها التجارية الخاصة. والأهم من ذلك، ستمكّن المنصة أيضاً العلامات التجارية الافتراضية أو العلامات التجارية العاملة بنظام تسليم الطلبات فقط من التفاعل مباشرة مع العملاء، لأول مرة، من خلال توفير الوصول الكامل إلى قاعدة بيانات المستخدمين الخاصة بالقاعة لتعزيز جهود التسويق وخدمة العملاء، مما سيسهم في تعزيز قيمة علاماتها التجارية.