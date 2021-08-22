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Posted inسياحة

رفع عدد رحلات السياح الروس إلى مصر لـ 60 رحلة أسبوعيا

أعلن السفير المصري في روسيا ،إيهاب نصر، أن الجهات المعنية الروسية والمصرية قررت رفع عدد الرحلات الأسبوعية السياحية من روسيا إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

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رفع عدد رحلات السياح الروس إلى مصر لـ 60 رحلة أسبوعيا

 

وأوضح إيهاب نصر في تصريحات نقلتها وكالة “نوفوستي” الروسية، أنه تم رفع عدد الرحلات إلى 60 رحلة أسبوعيا.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعيا من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بواقع 4 رحلات إلى الغردقة و3 رحلات إلى شرم الشيخ اعتبارا من الاثنين 9 أغسطس، بعد توقف دام 6 سنوات.

وسبق أن أكد سفير مصر لدى روسيا، أن نحو 6 شركات مصرية و29 شركة روسية طلبت تسيير رحلات، بخلاف ما جرى إقراره، موضحًا أن عودة السياحة الروسية سيكون انعكاسها كبيرا على الاقتصاد المصري كون السياحة تعد أكثر الصناعات التي تتداخل مع كل قطاعات الإنتاج في مصر.

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