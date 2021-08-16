تعزيز الخدمات بمواقع سياحية في ينبع

حجزت جزيرة النورس السياحية مكانها كموقع خصب للاستجمام وصيد الأسماك، حيث تمتاز بمياهها الزرقاء الصافية وأمواجها المنخفضة، ويوجد بالقرب من الشاطئ أشجار النخيل الممتدة على طول الساحل التي تضفي رونقًا على المكان.

وترتبط جزيرة النورس بالواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية عبر جسر يمتد لما يقارب 500 متر، وتضم خدمات متنوعة، وألعاباً ترفيهية جاذبة للعوائل على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع.

الجزيرة تشهد تطوراً مستمراً وتوفر لزوارها الكثير من المزايا والخدمات، حيث المساحات الخضراء التي تتخللها ممرات للمشي روعي في تصميمها ملاءمتها لذوي الاحتياجات الخاصة، وتضيء هذه الممرات ليلاً بأضواء ملونة تضفي جمالاً على المكان، بالإضافة إلى مضمار لممارسة رياضة المشي والركض على جنبات الشاطئ.

ويمكن للسياح الجلوس بالقرب من النافورة الملونة التي تغذي مياهها قناة تشق الجزيرة نحو الشمال باتجاه نوافير صغيرة أخرى، ويستطيع الزوار الاستمتاع بتناول الوجبات التي توفرها مطاعم الجزيرة وكذلك المقاهي التي تقدم الشاي والقهوة والمأكولات الخفيفة، ويوجد بها أيضًا مساحات لألعاب الأطفال ودورات مياه ومصليات مفتوحة.



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