جدة تجذب السياح بأكبر جزيرة مائية عائمة في العالم

وتحتضن فعالية الشاطئ أكبر جزيرة مائية عائمة في العالم؛ التي سُجلت لمرتين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بجانب المساحات الرملية وساحات الألعاب وعدد من المرافق المتميزة مثل متجر الشاطئ والموقع المخصص للتصوير وأماكن الجلوس والاسترخاء ومواقع بيع الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى الأنشطة والرياضات البحرية الشيقة والمتنوعة.

وخصصت منصة (روح السعودية) “visitsaudi.com” للراغبين في حجز وشراء التذاكر أو التعرف على مزيد من المعلومات، كما يمكن من خلالها اختيار الباقة المناسبة في وسط أو نهاية الأسبوع؛ إضافة إلى إمكانية حجز تذاكر مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الممتعة مثل “قوارب الكاياك، وقوارب التجديف، والدراجات المائية، ورمي العلب، وكسر الأطباق، والقفز الخلفي”، علمًا أن الفعالية تفتح أبوابها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساء، وخصصت للأفراد والعوائل؛ باستثناء الأطفال دون سن الثانية عشرة، كما تطبق التدابير الاحترازية والصحية بدخول المحصنين فقط والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي برنامج صيف السعودية تحت عنوان “صيفنا على جوك” في ١١ وجهة سياحية حول المملكة، تتنوع بين الوجهات الجبلية والشاطئية، وتقدم أكثر من ٥٠٠ نشاط وتجربة سياحية متنوعة عبر أكثر من ٢٥٠ شريكًا من القطاع الخاص، كما أطلق مؤخرًا مسار الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، الذي يضم ٣٠ فعالية نوعية كبرى وما يزيد عن ٣٠٠ نشاط وعرض ترفيهي في ٦ مدن حول المملكة.

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