بارك حياة يتيح للضيوف استئجار طابق بأكمله في نيويورك

يكشف فندق بارك حياة نيويورك اليوم عن تجربة حجز حصرية تمتد على طابق كامل. فقد بات بإمكان الضيوف الاستمتاع بأعلى درجة من الخصوصية والمساحة الشخصية وبخدمة من فئة الخمس نجوم بفضل باقة “إن ريزيدنس” التي يقدّمها فندق بارك حياة نيويورك والتي تتيح للضيوف حجز الطابق التاسع عشر بأكمله والذي يتألف من تسعة غرف للضيوف وخمسة أجنحة. ففي حال اختار الضيوف الاستفادة من هذه الباقة الجديدة، سوف يتاح لهم الوصول إلى خمسة أجنحة تضمّ غرفة نوم واحدة وإلى غرف ضيوف تضمّ إما سريرًا بحجم كينغ أو سريرين بحجم كوين.

يمتدّ الطابق التاسع عشر من الفندق على مساحة 10,000 قدم مربّع وهو يضمن للضيوف خصوصية كاملة. وفي هذا الطابق، تشتمل كل من الغرف/الأجنحة على نوافذ تمتد من الأرض إلى السقف وحمامات أشبه بالسبا. أما ما يميّز هذا الطابق، فهو جناح “ذا سكاي تيراس” الذي يمتدّ على مساحة 1,000 متر مربّع ويضمّ غرفة نوم واحدة تقدّم للزائر كل ما يبحث عنه في مانهاتن – المناظر الخلابة مع تيراس خاصة في الهواء الطلق على مساحة 350 مترًا مربعًا تطلّ على مناظر بانورامية للمدينة.

في هذا الطابق، سوف يستمتع الضيوف بأجواء مستوحاة من المتحف وبأعمال فنية راقية وبمفروشات تحمل توقيع المصمم يابو بوشيلبيرغ وتجسّد ثقافة الإبداع التي تتميّز بها نيويورك. وتشمل وسائل الراحة الفريدة من نوعها مساحات معيشة رحبة ومتعددة وغرف نوم فخمة وعددًا من الحمامات المصنوعة من الرخام مع أرضيات مدفأة ودش حديث وأحواض استحمام ومستلزمات استحمام من علامة Le Labo.

وتناسب باقة “إن ريزيدنس” التي يقدّمها فندق بارك حياة نيويورك المجموعات التي يصل عددها إلى 12 شخصًا وهي تقدّم للضيوف تجارب مميزة تشمل الاستخدام الخاص للمسبح لمدة ساعتين من الوقت وخدمة النقل من وإلى مطار نيويورك وتجربة خدمة التنقل بسيارة مع سائق ضمن مانهاتن وشرب الشامبانيا عند الوصول وخدمة الإرشاد الشخصية والفطور اليومي وشرب الشاي في الجناح خلال فترة بعد الظهر وتجربة ركن المشروبات الشخصية للبالغين والأطفال وتجربة تناول الطعام في المتنزه واستئجار الدراجة الهوائية لمدة ساعتين لاستكشاف السنترال بارك وجلسة اللياقة البدنية الجماعية وعلاج السبا لمدة 60 دقيقة ومرافق الاستحمام الفخمة. وسوف يقدّم متجر نوردستروم للضيوف تجربة تسوّق شخصية أو خدمة تنسيق الملابس الشخصية في الجناح.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن الفندق يقع على مقربة من الوجهات الثقافية الشهيرة مثل السنترال بارك وقاعة كارنيجي ومتحف الفن الحديث ومركز لينكولن. كذلك، يتيح الفندق إمكانية الوصول إلى حوض السباحة الداخلي بالمياه المالحة الموجود في سبا نالاي وتشغيل قائمة المعزوفات التي تشتهر بها قاعة كارنيجي.

وفي هذا السياق، قال بيتر روث، نائب رئيس ومدير عام بارك حياة نيويورك: “بما أن مستقبل السفر وسوق مدينة نيويورك يشهدان تطوّرًا، نحن نسعى باستمرار إلى خلق تجارب مخصصة تناسب احتياجات زوّارنا. صحيح أن فنادق نيويورك تشتهر بأجنحتها المميزة، إلا أن حجز طابق بأكمله يرتقي بتجربة الضيوف إلى مستوى آخر. يسعدنا أن نرحّب بالمسافرين من حول العالم وبأن نقدّم إليهم إقامة فريدة من نوعها في أروع مدينة في العالم”.

تعتبر باقة “إن ريزيدنس” إذًا عرضًا فريدًا من نوعه وهي مثالية لفصل الصيف وللمّ شمل الأسرة والاجتماع مع الأصدقاء وعيش تجربة سفر شخصية هي الأروع على الإطلاق.

يمكن إجراء الحجوزات من خلال الاتصال بالفندق مباشرةً على الرقم +1 (866) 319 7048. تفاصيل الأسعار متاحة عند الطلب.