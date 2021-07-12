اطلاق سلسلة فنادق جديدة باسم شتيجنبرجر بورش ديزاين

وقعت شركة “بورش ديزاين”، اتفاقية شراكة مع مجموعة “فنادق شتيجنبرجر”. لإنشاء علامة فندقية جديدة تحت إسم ” شتيجنبرجر بورش ديزاين”.

ووقع الاتفاقيات جان بيكر (الرئيس التنفيذي لمجموعة بورش ديزاين) وماركوس برنهارد (الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق شتيجنبرجر إيه جي / دويتشه هوسبيتاليتي) في فندق “شتيجنبرجر أيكون فرانكفورتر هوف” لتوقيع الاتفاقية .

وقال الدكتور جان بيكر قائلاً: “تشترك فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر وبورش ديزاين في قيم مشتركة”. “نحن نطالب بأعلى معايير الجودة والتصميم الحصري ونسعى جاهدين من أجل التطوير المستمر. معًا نريد أن نقدم لنزلائنا تجربة فندقية جديدة تمامًا”.

ومن جهته قال ماركوس برنهاردت: “تستقطب شركتانا أفضل ما في العالم”. “تقدم بورش ديزاين فلسفة تصميم فريدة للشراكة. ونادرًا ما توجد أي شركة في قطاع الفنادق- فضلاً عن شتيجنبرجر – حققت كثيرًا من الجودة والخدمة والشغف على مدار أكثر من 90 عامًا. ومن خلال نقاط القوة هذه ، نبدع منتجًا جديدًا ومثيرًا يشجع الناس على إعادة اكتشاف قطاع الفنادق”.

في عام 1963، أسس البروفيسور فرديناند ألكسندر بورش إحدى أكثر قطع التصميم شهرة في التاريخ المعاصر: السيارة البورش 911، وقد استمر برؤيته ليتخطى بمبادئ وأسطورة بورش ما وراء عالم السيارات ، فابتكر العلامة التجارية الحصرية لأسلوب الحياة “بورش ديزاين” في عام 1972، ولا يزال من الممكن رؤية فلسفته ولغته التصميمية في جميع منتجات “بورش ديزاين” اليوم. افتتح ألبرت شتيجنبرجر فندق “ايروبيشر هوف” بادن في عام 1930، وهو الفندق الذي كان مقررًا أن يصبح الأسطورة التأسيسية لـفنادق شتيجنبرجر إيه جي، ويعمل الآن 160 فندقًا تحت الاسم شتيجنبرجر عبر ثلاث قارات. لقد شكلت “دويتشه هوسبيتاليتي” جزءًا من مجموعة “هوازهو” منذ عام 2020 واحدة من أكبر مجموعات الفنادق في العالم بأكثر من 7,000 فندق، وتقدم برنامج مكافآت “إتش ريواردز” ويضم حاليًا أكثر من 174 مليون عضوًا.