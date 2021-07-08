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Posted inسياحة

روسيا ترفع الحظر عن رحلات الطيران لمصر بعد ست سنوات من تحطم طائرة

(رويترز) – ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس حظرا فرضته روسيا على رحلات الطيران العارض إلى مصر بعد ست سنوات من تعليقها لأسباب تتعلق بالأمن القومي في أعقاب حادث تحطم طائرة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
روسيا ترفع الحظر عن رحلات الطيران لمصر بعد ست سنوات من تحطم طائرة

وتوقفت الرحلات الجوية بعدما تحطمت طائرة تابعة لشركة مترو جيت كانت تقل سياحا روسا من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر تشرين الأول 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وخلصت روسيا إلى أن الطائرة دُمرت بقنبلة. وأعلنت جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وسيعطي قرار بوتين رفع الحظر دفعة لمنتجعات مصر على مدار العام، في شرم الشيخ والغردقة، والتي جذبت أعدادا كبيرة من الروس في الماضي.

وقالت الرئاسة المصرية في أبريل نيسان إن روسيا ومصر اتفقتا على استئناف جميع الرحلات الجوية خلال مكالمة بين بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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