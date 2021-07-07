بسمة الميمان: منظمة السياحة العالمية تساهم في الحفاظ على اقتصاديات البلدان

وأردفت الميمان، خلال مشاركتها في منتدى “أربيبان بزنس” بفندق الهيلتون بالرياض، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أقرو أجندة 2030 للتنمية الدولية، وكانت السعودية أول دولة في المنطقة تضع ذلك كركيزة أساسية في رؤية 2030، ومن هذا المنطلق فإن السعودية وعدد من الدول الأخرى تعمل مع منظمة السياحة العالمية على تفعيل الجانب الاقتصادي في السياحة خصوصا بعد تغير أسعار النفط وظهور صناعات جديدة. وأشارت الميمان إلى أن دور منظمة السياحة العالمية كان ملحوظا لاسيما في فترة جائحة فيروس كورونا.

وحول آثار كورونا على السياحة في العالم قالت الميمان: ” لا شك في تأثيره كورونا، ولقد لاحظنا أن منطقة الشرق الأوسط هي الأقل تأُثرا بفيروس كورونا بصورة عامة، لعدة أسباب من الحجم الجغرافي وعدد السكان وأيضا القوة الاقتصادية لـ50% من هذه الدول”.

وشددت الميمان على أن منظمة السياحة العالمية تساهم في الحفاظ على اقتصاديات البلدان موضحة أن المنظمة استحدثت في فترة كورونا اللجنة العالمية لأزمات السياحة وفي عضوية هذه اللجنة عدد من الدول العربية منها السعودية ومصر والإمارات.

وأبانت أن المنظمة قدمت العديد من المساعدات التقنية واستفادت منها بعض الدول كمصر والأردن.

ورأت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، أن السعودية من أهم الدول في التحول الاقتصادي في قطاع السياحة، مضيفة أن المنظمة افتتحت في مايو الماضي أول مكتب إقليمي لها خارج مدريد في العاصمة السعودية الرياض باختيار من المجلس التنفيذي بالمنظمة، إيمانا من المنظمة بدور السعودية في رفع مستوى السياحة كاقتصاد وطني بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها الحكومة السعودية مؤخرا في تيسير الحصول على التأشيرات السياحية لدخول البلاد والرؤية الطموحة للبلاد بأن يحل 100 مليون سائح للبلاد مع 2030.

وبينت الميمان أن مكتب منظمة السياحة العالمية في الرياض يقوم بجهود كبيرة ليس لدول الإقليم فقط وإنما لكافة دول العام، مستشهدة بالأكاديمية الدولية التي تم انشائها بشراكة بين المنظمة ووزارة السياحة في السعودية للتعليم والتدريب في مجال السياحة والفندقة، وأنهم يطمحون بأن تكون أكبر تجمع ثقافي سياحي على مستوى العالم، يعيد مفهوم التعليم والتدريب السياحي.