حياة تفتتح فندق حياة ريجنسي تغازوت في المغرب

يضمّ فندق حياة ريجنسي تغازوت فسحات عمل من كافة المساحات مجهزة بأحدث التقنيات وملائمة للفعاليات والاجتماعات الرسمية بما يتماشى مع تفضيلات المسافرين من رواد الأعمال الذين يبحثون عن تجارب إقامة سلسة تحفّز الإنتاجية. أما بالنسبة إلى الضيوف من هواة التجارب الشيّقة، فيقدم الفندق كل ما يخطر في البال من تجارب ترفيهية في مواقع ركوب الأمواج ذات المستويات العالمية، وقرى الصيد الصغيرة، ونادي تغازوت للغولف الذي يتألف من 27 حفرة. كذلك، بإمكان الضيوف الوصول إلى مدينة أغادير في غضون 25 دقيقة بالسيارة، حيث الأنشطة والتجارب التي تتجاوز التوقعات. كما ويقع الفندق بالقرب من عدد من نقاط الجذب السياحي الرئيسية في المنطقة مثل وادي الجنة حيث الجبال والبحيرات الطبيعية المحاطة بالصخور، فضلاً عن مدارس ركوب الأمواج التي تستقبل عشاق الرياضة من مختلف المستويات.

وفي هذا السياق، علّق باسكال ليبرو، المدير العام لفندق حياة ريجنسي تغازوت، قائلاً: “لا يسعنا الانتظار للترحيب بالضيوف في قرية تغازوت المفعمة بالسكينة والتي تقع قبالة المحيط وتغمرها أشعة الشمس على مدار العام. ولا بدّ لي من الإعراب عن فخري بافتتاح فندقنا الذي يحمل علامة حياة ريجنسي في سوق جديد يقع في محطّ اهتمام عملاء حياة وأعضاء برنامج وورلد أوف حياة. ومن جهتنا، حرصنا على الاهتمام بأدق التفاصيل أثناء تصميم فندقنا المميز لضمان إنشاء فسحات تتيح للضيوف الاسترخاء والتواصل مع بعضهم والاستمتاع بالتفاعلات الديناميكية وسط المساحات العامة ومرافق الاجتماعات الواسعة”.

غرف الضيوف

يضم فندق حياة ريجنسي تغازوت 190 غرفة عصرية، بما في ذلك 12 جناح من فئة ريجنسي وستة أجنحة من فئة الشرفة التنفيذية، من بينها أربعة أجنحة تضم أحواض سباحة خاصة، و10 أجنحة تضمّ تراسات. كذلك، تضمّ العديد من غرف الضيوف تراسات ذات إطلالات ساحرة على المحيط. وتتميّز كل غرفة بخدمة الواي فاي عالية السرعة المجانية وإمكانية بث المحتوى، ما يمنح الضيوف خيار الاسترخاء والاستمتاع بجرعة من الترفيه بعد يوم حافل.

تجارب تناول الطعام

يقدّم الفندق أيضًا مجموعة متنوّعة من تجارب الطهي التي ترضي مختلف أذواق الضيوف. ومن جملة ذلك، مطعم سيترون بروليه الذي يقدّم أشهى المأكولات العالمية بلمسة مغربية، إلى جانب الأطباق المحضرة بحسب الطلب وعروض الطهي الحية. بالتوازي، يقدم مطعم سود 17 كلم قائمة مليئة بالأطباق العائلية المستوحاة من المطبخين الفرنسي والإيطالي إضافةً إلى الكوكتيلات المميزّة، ويعدّ الوجهة المثالية لتناول الطعام وتجاذب أطراف الحديث مع الآخرين. أما لا في أون بلو، فهو ركن مشروبات إلى جانب المسبح يتيح للضيوف فرصة التلذذ بالسندويشات الطازجة وأصناف السلطة المنعشة قبالة الإطلالات المبهرة على البحر. وأخيرًا، يعد لوبي بار الفسحة المثالية لتناول وجبة خفيفة والتواصل مع الآخرين.

الفعاليات والاجتماعات

يضمّ فندق حياة ريجنسي تغازوت مجموعة راقية من فسحات المناسبات الرسمية والاجتماعية والخاصة المجهزة بالكامل لاستضافة حفلات الزفاف واجتماعات العمل على حد سواء. كذلك، بإمكان الضيوف الاستفادة من غرف الاجتماعات الثلاث المتصلة ببعضها والمجهزة بأحدث المرافق السمعية والبصرية والتي يدخلها ضوء النهار الطبيعي من كافة النوافذ، ما يجعلها مثالية للاجتماعات المباشرة أو الاجتماعات الافتراضية. علاوةً على ذلك، يقدّم الفندق للضيوف جملة من خيارات القاعات بما في ذلك قاعة رقص تبلغ مساحتها 2,475 قدم مربع (230 متر مربع) يمكن فصلها إلى قسمين، بالإضافة إلى منطقة كبيرة للتحضير للفعاليات، ومساحة خارجية تبلغ 10,763 قدم مربع (1,000 متر مربع).

مرافق اللياقة البدنية والاسترخاء

يقدم سبا إليل للضيوف مجموعة مختارة من علاجات التجميل والاستجمام ضمن غرف العلاج الفردية وغرف الأزواج ومنطقة استرخاء هادئة وساونا وجاكوزي وحمام تقليدي يمنح الضيوف تجربة استجمام مغربية أصيلة. يضم الفندق أيضًا مركزًا للياقة البدنية مجهزًا بالكامل قبالة مسبحين واسعين ويقدم مجموعة مختارة من دروس اليوغا والبيلاتس، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الرياضات المائية.

ينضمّ فندق حياة ريجنسي تغازوت إلى محفظة حياة المتوسّعة في المغرب، ما يدل على الأهمية التجارية البالغة لهذه الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن فندق حياة ريجنسي تغازوت هو الثاني الذي يحمل علامة حياة ريجنسي في البلاد إلى جانب حياة ريجنسي الدار البيضاء، كما أنه الفندق الثاني في تغازوت الذي يحمل علامة حياة إلى جانب حياة بلايس تغازوت باي. وفي خطوة لتعزيز مكانة حياة وحضورها في المغرب، تخطط العلامة في المستقبل لافتتاح فندق بارك حياة مراكش الذي لا يزال قيد الإنشاء.