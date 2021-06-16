إدارة كاملة من السيدات لفندق في دبي

عقدت مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بالافتتاح التجريبي لفندق تايم أسما في منطقة “التسوق” في البرشاء بدبي أمس الثلاثاء 15 يونيو، ويتميز الفندق الجديد من فئة الأربع نجوم بميزة رائعة، إذ يتكون فريق إدارته بالكامل من النساء بما في ذلك مديرة الفندق ألكسندرا كيلنر و80٪ من موظفي الفندق من النساء أيضاً.

وبهذه المناسبة، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: “دائماً ما كان التنوع في القوى العاملة لدينا وتوفير فرص متساوية لجميع الموظفين هو جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتنا المؤسسية، حيث سيتم إدارة جميع مجالات عمل الفندق من قبل النساء تحت قيادة ألكسندرا، ابتداءً من قسم الموارد البشرية إلى المبيعات والأغذية والمشروبات والتمويل والمكتب الأمامي والتدبير المنزلي وحتى أن الطاهي التنفيذي (الشيف) للفندق الجديد ستكون من النساء أيضاً”.

وأضاف عوض الله قائلاً: “أنا على ثقة تامة بأن هذا الفريق الإداري الموهوب بالكامل سيوفر الإلهام لجميع النساء اللواتي يرغبن في الحصول على حياة مهنية ناجحة في قطاع الضيافة”.

سيتكون الفندق، الذي سيتم افتتاحه رسمياً في شهر سبتمبر من العام الجاري، من 232 غرفة فندقية موزعة على ستة طوابق مع صالة ألعاب رياضية، والتي لها أوقات عمل حصرية للسيدات وحمام سباحة وجاكوزي وأربع قاعات للاجتماعات ومركز أعمال ومطعمان للضيوف من الذكور والإناث، حيث يقدم مطعم زيتونة أشهى المأكولات الشرق أوسطية في أجواء على طراز السوق ومطعم لا دولشي فيتا كما يوحي الاسم بأنه مطعم بطابع إيطالي ساحر.

علاوة على ذلك، يحتوي الفندق على طوابق مخصصة للمسافرات مع خدمات حصرية مخصصة للنساء بما في ذلك: خدمة غرف للسيدات ومكتب تسجيل وصول خاص بالنساء وخدمة النزلاء والضيوف، كما تشمل الميزات الأخرى إمكانية الحصول على منتجات التجميل حسب الطلب وعلاجات التجميل في الغرفة فضلاً عن وسائل الراحة المحسنة في كل غرفة، كما سيوفر الفندق أماكن مخصصة لركن السيارات للنساء فقط.

ووفقًا لمنظمة كاتاليست وهي منظمة عالمية تروج للمرأة في مكان العمل، فقد ارتفعت نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا على مستوى العالم إلى 29٪ في عام 2019، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق و87٪ من شركات السوق المتوسطة العالمية لديها امرأة واحدة على الأقل في دور الإدارة العليا في عام 2020.

هذا وتعتبر الفرنسية ألكسندرا كيلنر، مديرة فندق تايم أسما كمثال حي على التطور الوظيفي بالنسبة للنساء في مكان العمل، وذلك بعد تخرجها من كلية الإدارة في إيفلين بالقرب من باريس، إذ شغلت عدة مناصب عليا في فنادق داخل فرنسا والإمارات العربية المتحدة، حيث قادت فرقًا في قسم التدبير المنزلي وقسم الغرف.

وفي هذا الإطار، قالت ألكسندرا كيلنر، مديرة فندق تايم أسما: ” سيسافر المزيد من النساء في رحلات عمل أكثر من أي وقت مضى بمجرد تخفيف قيود السفر الإقليمية والدولية، وقد تسافر العديد من النساء بمفردهن أيضاً، وأعتقد أنه سيكون من المريح لهن أن يكون لديهن خيار الإقامة في فندق حيث 80٪ من طاقم العمل من النساء مع ميزة وجود طوابق مخصصة ووسائل راحة داخل الغرف”.

وأضافت كيلنر قائلة:” يقع الفندق بموقع استراتيجي على بعد خمس دقائق فقط من مول الإمارات، لذا فمن المتوقع أن يستقطب الزائرين المحليين والإقليميين لقضاء إجازات ترفيهية قصيرة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الصيف وخاصةً النساء والعائلات”.