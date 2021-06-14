محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inسياحة

اندماج “دور” و”طيبة” يخلق كيانا سعوديا ضخما بـ9 مليارات ريال

“طيبة للاستثمار” و”دور للضيافة” تبدآن مناقشات مبدئية لدراسة الاندماج

محرر في الموقع by محرر في الموقع
اندماج "دور" و"طيبة" يخلق كيانا سعوديا ضخما بـ9 مليارات ريال

تجري شركة طيبة للاستثمار إحدى  أكبر شركات التطوير والاستثمار العقاري بالمملكة، محادثات مع شركة دور للضيافة بهدف الاندماج مما قد يؤدي إلى تكوين شركة تبلغ قيمتها السوقية 9 مليارات ريال، تعادل 2.4 مليار دولار في قطاع العقارات والضيافة والاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت شركة طيبة عن قرار مجلس ادارة الشركة  بالموافقة على بدء مناقشات مبدئية مع شركة دور للضيافة لدراسة اندماج الشركتين، علماً بأن هذه المناقشات لا تعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين. وفي حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات النظامية المعنية وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين. وسيتم الاعلان عن أي تطورات قادمة بهذا الشأن في حينه

وتعمل شركة “طيبة”، التي تبلغ قيمتها السوقية 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، كشركة استثمارية في قطاعات تتراوح بين العقارات والسياحة. فيما تركز دور، التي تقدر قيمتها بـ 3.5 مليار ريال، بشكل أساسي على تشغيل المنتجعات والمجمعات السكنية والمطاعم في المملكة العربية السعودية.

وتأتي محادثات الاندماج في ظل توجه للانفتاح على السياحة داخل المملكة، وهو إحدى الركائز الأساسية لخطط المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها، حيث تشمل خطط المملكة مشروع تطوير البحر الأحمر، ومدينة نيوم في الساحل الشمالي الغربي، والتي من المتوقع أن تكلف 500 مليار دولار.

وقالت شركتا طيبة ودور، في بيان لسوق الأسهم السعودية، إن المناقشات أولية وقد لا تؤدي إلى الاندماج.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا