أبو ظبي: جزيرة الماريه تطلق لضيوفها عروض الإقامة الصيفية المثالية للعطلات

أعلنت جزيرة الماريه؛ وجهة الأعمال والترفيه والحياة العصرية في أبوظبي، عن عروض جذابة للعائلات لقضاء أجمل الأوقات في موسم الصيف. ويقدم كل من فندق “فورسيزونز أبوظبي” وفندق “روزوود أبوظبي” والغاليريا في جزيرة الماريه برنامجاً صيفياً خاصاً يتيح للزائرين فرصة الاستمتاع بكل ما توفره الجزيرة من عروض التسوق الحصرية، وباقات الإقامة الصيفية المدهشة في العطلات، وعروض المطاعم والمقاهي العالمية.

وبهذه المناسبة، قال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”: “مع حلول فصل الصيف، يبحث المقيمون والزوار عن أفضل الأماكن لقضاء أوقات ممتعة في أبوظبي، ونظراً لما تتمتع به جزيرة الماريه من مزيج متكامل من المرافق والخدمات ذات المستوى العالمي، فإنها تضمن لزائريها قضاء أوقات عطلات لا تُنسى، فهي الوجهة المثالية للتسوق والطعام والترفيه في أبوظبي، بفضل ما تقدمه من خيارات متنوعة لضيوفها الباحثين عن أفضل عروض الإقامة والترفيه في موسم العطلات”.

فندق “فور سيزونز أبوظبي”

يقدم فندق “فورسيزونز أبوظبي” لزواره باقة الجناح الصيفي التي تتيح لهم إقامة مجانية لليلة ثالثة عند حجز ليلتين متتاليتين في الجناح. وبالشراكة مع الغاليريا جزيرة الماريه، سيحصل الزوار أيضاً على بطاقة “الغاليريا VIP” التي تمنحهم الكثير من عروض الخصومات الجذابة. هذا العرض متاح خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2021.

كما يدعو فندق “روزوود أبوظبي” ضيوفه للاستمتاع بـ “عروض الطعام الصيفية” و”عروض الإقامة الصيفية”، حيث يوفر لهم إقامة رائعة وتجارب طعام جذابة خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2021. ويمكن استكشاف “عروض الطعام الصيفية” في فندق “روزوود أبوظبي” لدى مطاعم “المجلس لاونج آند جاردن فيو” على مدار اليوم، والاستمتاع بشاي فترة الظهيرة في “وود آند فاير” في “أكوا”، وتناول الطعام يومياً، ووجبات الفطور والغداء في نهاية الأسبوع مع إمكانية الاستمتاع ببركة السباحة، وليالي السيدات ووجبات الغداء المتأخرة في “هيدن بار”، و”لا كافا” لتجارب المشروبات والأجبان، و”داي باي دونج” لوجبات الغداء اليومية ووجبات الإفطار والغداء في عطلات نهاية الأسبوع.

استمتعوا بإقامة لا تنسى مع عرض “وقت العائلة” للإقامة، والتي تتميز بوجبات الأطفال المجانية والعروض الترفيهية المخصصة لهم، والاستفادة من عروض “المزيد مع روزوود” لقضاء ليلة ثالثة مجانية عند حجز ليلتين متتاليتين، أو اختيار عرض “الإقامة المؤقتة في الجناح” لتوفير مذهل على أسعار الإقامة عند حجزكم التالي للأجنحة، وغير ذلك من العروض.

ويستضيف الغاليريا جزيرة الماريه في هذا الصيف عروض “كل وألعب” التي تتيح أمام الضيوف فرصة للاستمتاع بالخصومات على أسعار الطعام وأنشطة الألعاب والترفيه في “إكستريم زون” حتى 15 أغسطس 2021.

ويمكن لزوار المطاعم المشاركة بالعروض تقديم إيصالات دفع بقيمة 50 درهم أو أكثر في “إكستريم زون” والاستمتاع بلعب البلياردو لساعة كاملة مجاناً تصل قيمتها إلى 65 درهم، أو تجربة لعبة بولينغ واحدة بقيمة 35 درهم للشخص.

وبالمقابل، يمكن للزائرين الذين يلعبون في “إكستريم زون” تقديم إيصالات دفع بقيمة 50 درهم أو أكثر من “إكستريم زون”، في المطاعم المشاركة للحصول على خصم يصل إلى 25٪ على فاتورة الطعام الإجمالية؛ حيث تنتظركم العديد من النكهات الشهية التي تُرضي أذواق جميع أفراد العائلة، مثل الوجبات الصحية في “جوجا”، والأطباق اللذيذة في “سوشي آرت”، وحتى المطاعم المفضلة مثل “كبابجي جريل” و”بومباي كانتين” و”العريش” و”تشارليز فيلي ستيك”، وغيرها الكثير.

وأخيراً، مع اقتراب فصل الصيف، يمكن للوالدين الترفيه عن أطفالهم لوقت أطول في “تويز آر أص”؛ الوجهة المفضلة للألعاب والمنتجات التعليمية للأطفال والرضّع، التي تم افتتاحها مؤخراً في الطابق 3 من الغاليريا، حيث يمكنكم شراء كل ما ترغبون به من أحدث شخصيات الحركة والدمى المحشوة للأطفال، إلى ألعاب الطاولة والفنون والحرف اليدوية التي تضمن لكم ولأفراد أسرتكم قضاء أوقات مليئة بالترفيه والمتعة.

يذكر أن جزيرة الماريه هي المركز المالي العالمي لأبوظبي ومنطقة مالية حرة عالمية تقدم للشركات البيئة المثالية للاستثمار والنمو والازدهار.

وتمتد جزيرة الماريه على مساحة 114 هكتار وهي مقر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي الحائز على الجوائز والذي يتولى إدارة الجزيرة. وتحتضن الجزيرة العديد من المجمعات التجارية والمطاعم والفنادق، والمستشفى العالمي “كليفلاند كلينك أبوظبي”، وهي محاطة بواجهة بحرية رائعة تستضيف أبرز فعاليات أبوظبي.