ستوري سيشل يعيد افتتاح أبوابه للسياح من الخليج العربي

أعلنت ستوري للضيافة، والتي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن إعادة افتتاح منتجع ستوري سيشل . ويقع المنتجع على شاطئ بو فالون، أحد أرقى الأحياء في جزيرة ماهي الخلابة، ويتألف من 100 غرفة تتراوح بين الفلل والأجنحة الرحبة، بالإضافة إلى سبعة أماكن مختلفة لتناول الطعام، يتميز كل منها بأجوائه المميزة ومأكولاته المتنوعة.

وتعليقًا على إعادة الافتتاح، قال كلوديو كاباتشيولي، الرئيس التنفيذي لشركة ستوري للضيافة: “نحن متحمسون للغاية لاستقبال ضيوفنا في رحاب المنتجع من جديد. ولا بدّ من القول إن منتجعنا يقدّم للضيوف فرصة قلّ نظيرها تتمثّل بقضاء إقامة مريحة بعيدًا عن صخب الحياة العصرية في إطار أسلوب الحياة الاستوائية الشيّقة. وفي منتجع ستوري سيشل، يكمن هدفنا في إلهام ضيوفنا من خلال تأجيج شغفهم وتحفيزهم على استكشاف أحلامهم عن طريق مجموعة فريدة من المعتقدات والمبادئ العملية المبتكرة. ومن جانبنا، نجدّد التزامنا بتقديم الخدمات الاستثنائية والإقامات الملهمة لضيوفنا بما يضمن استمتاعهم بجمال هذه الوجهة الاستوائية”.

يوفر المنتجع من فئة الـ5 نجوم مجموعة لا مثيل لها من أماكن الإقامة المجهزة بترف، والمساحات الترفيهية، ومرافق الاستجمام التي تستعرض التراث الحقيقي لجزر سيشل. كذلك، ترسي الفلل والأجنحة مفهومًا جديدًا للإقامات المترفة بفضل التصميمات الداخلية الأنيقة والمريحة ووسائل الراحة التي تقدم لكل ضيف تجربة استثنائية. هذا ويجمع المنتجع في تصميمه بين العمارة الكريولية والهندسة الاستعمارية، ويعدّ نموذجًا عن وجهات الإقامة المورقة التي تطل على الحدائق الاستوائية والشاطئ.

انطلقوا في رحلة طهي غنية مع عروض المطاعم السبعة في منتجع ستوري سيشل، بدءًا من مأكولات المطابخ العالمية لدى ترايدر فيكس وموائد التيبانياكي لدى سيشيما، وصولاً إلى المأكولات المنزلية لدى إيدن والوجبات الخفيفة إلى جانب المسبح لدى ريبلز. ولخوض تجربة مميزة، يقدّم تيت آ تيت الأطباق المحضرة بحسب الطلب على مائدة مضاءة بالشموع على شاطئ البحر. ولاستكشاف جمال الطبيعة، بإمكان الضيوف قضاء يوم ترفيهي على شاطئ البحر، فيما تعدّ المياه الفيروزية موقعًا مثاليًا للسباحة. أما هواة المغامرات، فستكون بانتظارهم أنشطة التجديف بالكاياك أو الغطس أو الغوص بين الشعاب المرجانية الطبيعية لاستكشاف ثروات المحيط والحياة البحرية الغنية. كما ويضم منتجع ستوري سيشل أفضل 3 منافذ للمأكولات والمشروبات تم تصنيفها من بين أفضل 6 مطاعم على الجزيرة لا بد من زيارتها.

خوضوا جلسة استجمام طبيعية علاجية واكتشفوا الجوهر الحقيقي للحياة في سبا سيسيل والنادي الصحي. يقدم هذا السبا المفعم بالسكينة مجموعة مختارة من العلاجات المميزة المقدّمة بأفضل التقنيات الغربية والشرقية على يد المعالجين المتخصصين. وثمة أيضًا صالة ألعاب رياضية لعشاق اللياقة البدنية، فضلاً عن مجموعة مختارة من الأنشطة الصحية، بما في ذلك دروس اليوغا على شاطئ البحر والتنس والكرة الطائرة والعديد من الأنشطة الترفيهية. أما بالنسبة إلى

الضيوف الأصغر سنًا، فسيكونون على موعد مع ساعات المرح اللامتناهية في نادي تريتوبس للأطفال، والذي ينظّم أنشطة شيّقة لإبقاء الصغار منشغلين طوال فترة إقامتهم.

يعدّ منتجع ستوري سيشل story-seychelles.com الصديق للبيئة أحد المنتجعات الرائدة في الأرخبيل وهو يطبّق أفضل الممارسات والقيم للحفاظ على السياحة البيئية المستدامة في الجزر. وبفضل مبادراته الواعية والمبتكرة مثل تخصيص المناطق البيئية والمساهمة في المشاريع التعليمية والمحلية داخل المنتجع وخارجه، حصد المنتجع جائزة “المنتجع الأخضر الرائد في سيشل للعام 2020” لثلاث سنوات على التوالي.

وقد تمت إعادة افتتاح منتجع ستوري سيشل في إحدى جزر المحيط الهندي في 25 مارس للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم. واختتم يوهانس ستاين، المدير العام لمنتجع ستوري سيشل قوله: “مع رغبة الناس المتزايدة في السفر مجددًا، نتفهّم مشاعر ضيوفنا المتعلقة بمخاوف السلامة، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا. لذلك، نودّ طمأنتهم بأننا جاهزون مسبقًا ولدينا بنية تحتية متطوّرة ونظام صارم يضمن صحة الضيوف وسلامتهم من دون التفريط بتجربتهم الشاملة، وهذا ما يوفر لهم راحة البال الكاملة أثناء إقامتهم”.