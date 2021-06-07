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المغرب يفتح مطاراته 15 يونيو أمام الرحلات الدولية

تشمل اللائحة ” أ “، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
المغرب يفتح مطاراته 15 يونيو أمام الرحلات الدولية

الرباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المغربية يوم الأحد إن المغرب سيفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية اعتبارا من 15 يونيو حزيران “لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن”.

وقالت الوزارة في بيان إن الأجانب سيُسمح لهم ايضا بدخول المملكة بشرط تلقيهم اللقاح الواقي من كوفيد-19 أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

وذكر بيان للحكومة أن هذا القرار “اتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد”.

وجاء في البيان أنه “بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية”.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستتم في إطار انفتاح تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع الوبائي في البلاد وفي العالم “والحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب لمنع انتشار فيروس كورونا”.

وأوضحت الحكومة أنه تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.

وتشمل اللائحة الأولى (أ) كل البلدان التي بها مؤشرات إيجابية فيما يتصل بالتحكم في الحالة الوبائية “وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس”.

وأضاف البيان أن المواطنين القادمين من هذه الدول سواء أكانوا مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، يمكنهم الدخول إذا كانت لديهم شهادة تفيد بالتطعيم، أو تفيد بسلبية الإصابة بالفيروس تعود لأقل من 48 ساعة.

أما اللائحة الثانية (ب) فتتعلق بالدول التي تشهد انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضع الوبائي.

واشترط المغرب على المسافرين من هذه الدول “تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار يفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا لأقل من 48 ساعة، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام”.

وشملت هذه اللائحة 74 دولة معظمها من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى يوم الاحد في المغرب 521426 حالة.

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