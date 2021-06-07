المغرب يفتح مطاراته 15 يونيو أمام الرحلات الدولية

الرباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المغربية يوم الأحد إن المغرب سيفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية اعتبارا من 15 يونيو حزيران “لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن”.

وقالت الوزارة في بيان إن الأجانب سيُسمح لهم ايضا بدخول المملكة بشرط تلقيهم اللقاح الواقي من كوفيد-19 أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

وذكر بيان للحكومة أن هذا القرار “اتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد”.

وجاء في البيان أنه “بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية”.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستتم في إطار انفتاح تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع الوبائي في البلاد وفي العالم “والحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب لمنع انتشار فيروس كورونا”.

بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اتخذت السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني بهدف تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. pic.twitter.com/cbbO3xSKR3 — الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) June 6, 2021

وأوضحت الحكومة أنه تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.

وتشمل اللائحة الأولى (أ) كل البلدان التي بها مؤشرات إيجابية فيما يتصل بالتحكم في الحالة الوبائية “وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس”.

ويجدر التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل PCR المدلى به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل PCR ثاني خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم. — الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) June 6, 2021

وأضاف البيان أن المواطنين القادمين من هذه الدول سواء أكانوا مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، يمكنهم الدخول إذا كانت لديهم شهادة تفيد بالتطعيم، أو تفيد بسلبية الإصابة بالفيروس تعود لأقل من 48 ساعة.

أما اللائحة الثانية (ب) فتتعلق بالدول التي تشهد انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضع الوبائي.

سيتم نشر قائمة الدولة المدرجة في اللائحتين "أ" و "ب"، بصفة منتظمة، على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصحة والسياحة. وستخضع اللائحتان لتحيين دوري، على الأقل مرتين في الشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. — الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) June 6, 2021

واشترط المغرب على المسافرين من هذه الدول “تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار يفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا لأقل من 48 ساعة، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام”.

وشملت هذه اللائحة 74 دولة معظمها من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى يوم الاحد في المغرب 521426 حالة.