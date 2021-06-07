ما هي الوجهات التي يمكن للمقيمين في الإمارات السفر إليها؟

لا يزال بإمكان مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممن يتطلعون للسفر والسياحة بين الوجهات الرئيسية، الاستمتاع بعطلة صيفية ، حيث تعمل طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها في أكثر من 30 مدينة في 19 دولة عبر شبكتها.

واعتبارًا من الشهر المقبل ، ستقوم طيران الإمارات بتشغيل أكثر من 280 رحلة أسبوعية من دبي إلى مدن في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الجزر – دون متاعب أو تكلفة أو ضغوط الحجر الصحي.

ويمكن حاليا لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بالسفر بدون الحجر الصحي إلى قبرص واليونان وإيطاليا وروسيا وتركيا وإسبانيا وفرنسا (اعتبارًا من 9 يونيو).

في الشرق الأوسط ، يمكن للمسافرين الاستفادة من جداول رحلات طيران الإمارات الموسعة إلى الأردن ولبنان والبحرين ومصر.

لأولئك الذين يتوقون للهروب من الشاطئ ، تقدم شركة النقل جداول رحلات طيران مريحة إلى جزر المالديف وسيشيل وفوكيت اعتبارًا من 2 يوليو.

سيتمكن السياح القادمين من الإمارات من دخول اسبانيا إذا تم تطعيمهم بالكامل قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ السفر ، أو يمكنهم تقديم اختبارات PCR التي تم إجراؤها قبل 48 ساعة من الوصول.

سيحتاج المسافرون إلى تقديم شهادات التطعيم الخاصة بهم فعليًا عند الوصول ، ويجب أن يكونوا قد تلقوا اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية ، أو أحد اللقاحات المدرجة في قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية ، بما في ذلك فايزر وسينوفارم واسترازينيكا .



أثناء تواجدهم في إفريقيا ، يمكن للمسافرين استكشاف كينيا وتنزانيا والمغرب.

كما أصبحت الولايات المتحدة ، من خلال طرحها السريع للتطعيم ، تحظى بشعبية متزايدة لدى السياح. تسيّر طيران الإمارات رحلاتها إلى 11 وجهة في الولايات المتحدة ، وستضيف ميامي كبوابة رقم 12 في 21 يوليو. كما تنشر طيران الإمارات طائرتها الرائدة من طراز A380 ، إلى عدة نقاط بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس هذا الصيف.

ولا تزال مكسيكو سيتي مفتوحة للسياح ورجال الأعمال ، حيث تستعد طيران الإمارات لاستئناف خدماتها اعتبارًا من 2 يوليو.

تواصل طيران الإمارات تعزيز شراكتها مع فلاي دبي ، حيث عززت شبكتها المشتركة وجدولها الزمني إلى 48 مدينة في 33 دولة مع دخول خالية من الحجر الصحي هذا الصيف.

كما تواصل الاتحاد للطيران توسيع شبكتها من خلال إطلاق رحلات موسمية إلى جزر اليونان الأكثر شهرة ، ميكونوس وسانتوريني ، ومدينة مالقة الإسبانية الشهيرة الواقعة في جنوب إسبانيا في الأندلس.

ستعمل ميكونوس بين 8 يوليو و 11 سبتمبر وسانتوريني بين 9 يوليو و 12 سبتمبر. ستستفيد كلتا الوجهتين من خدمة مباشرة مرتين أسبوعياً على متن طائرة إيرباص A320. ستطلق الاتحاد للطيران رحلات جديدة إلى مالقة ، مرتين في الأسبوع ، بين 9 يوليو و 15 سبتمبر.

وفي الوقت نفسه ، تعمل طيران الإمارات على تعزيز قدراتها في الحصول على تصريح اياتا -ترافل باس، على الرحلات إلى برشلونة وموسكو وإسطنبول ونيويورك جون كينيدي ومدريد ومن لندن هيثرو مع خطط لتوسيع نطاق جميع رحلاتها بحلول شهر يوليو ، بالإضافة إلى تقديم المسافرين من دبي. التحقق غير الورقي من السجلات الطبية المتعلقة بـ كوفيد 19 من خلال شراكتها مع هيئة الصحة بدبي.