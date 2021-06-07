الاتحاد للطيران تطلق وجهات صيفية جديدة إلى ميكونوس، سانتوريني ومالقة

وستشغل الاتحاد للطيران رحلاتها إلى ميكونوس بين 8 يوليو و11 سبتمبر 2021، وإلى سانتوريني بين 9 يوليو و12 سبتمبر 2021، برحلتين أسبوعيتين لكل وجهة على متن طائرة إيرباص A320.

مع اطلاق ممر السفر الآمن بين الإمارات واليونان، يحصل المسافرون الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 على المزيد من الخيارات للسفر من دون الحاجة للحجر الصحي، حيث سيتمكنون من الاستمتاع بالعطلة الصيفية مع زيارة ميكونوس المعروفة بأطباقها المتوسطية اللذيذة وسانتوريني الشهيرة بمنازلها المربعة ذات الأسطح الزرقاء. وتأتي هذه الرحلات التي لا تستغرق أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة لتكّمل الخدمة الحالية إلى أثينا.

ومع استعداد إسبانيا لاستقبال المسافرين الذين تلقوا اللقاح ابتداء من 7 يونيو 2021، ستطلق الاتحاد للطيران رحلتين أسبوعيتين إلى مالقة بين 9 يوليو و15 سبتمبر 2021 على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، التي تقدّم خيارات المقاعد السياحية الرحبة والسياحية مع مقعد مجاور شاغر.

ستوفرّ هذه الخدمة خيارات سفر أكبر وأكثر سلاسة للمسافرين في رحلات استجمام بين الإمارات وإسبانيا، مع خدمة الاتحاد لثلاث وجهات بين الدولتين وهي برشلونة، مدريد ومالقة.

بالنسبة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الراغبين في استخدام أميالهم المكتسبة، تعتبر ميكونوس، سانتوريني ومالقة أفضل الوجهات حيث يمكنهم استبدال الأميال بالمقاعد المخصصة لهم بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض المختلفة التي يقدمّها شركاء برنامج الولاء من الإقامات الفندقية واستئجار السيارات لملاقاة كافة احتياجاتهم خلال أسفارهم.

مع تخفيف القيود على السفر واعتماد الممرات الآمنة، تستمر الاتحاد للطيران بزيادة عدد الرحلات والخدمات عبر شبكة وجهاتها، ليكون إعلان اليوم باستئناف الرحلات إلى الجزر اليونانية ومالقة إضافة إلى الخدمات التي استؤنفت مؤخراً إلى أثينا، الدار البيضاء، نيروبي، بوكيت، الرباط والسيشل.

وقد أطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة “معتمد لسفر” لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة “مُعتَمَد للسفر” لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة “إدارة حجزي” للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

ولتعزيز خيارات السفر، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر من المنزل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com قبل سبع ساعات من موعد الرحلة. وتتضمن الخدمة تسجيل الحقائب، واختيار المقاعد واستلام بطاقة صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة من منزلهم في أبوظبي. وعند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت – الذين حجزوا الخدمة تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام حقائبهم من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

وبفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبُقه على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف عند السفر من وإلى وعبر أبوظبي.

وتنصح الاتحاد جميع الضيوف بالاطلاع قبل السفر على متطلبات السفر الخاصة بكل وجهة عبر موقعها etihad.com. تتوفر المزيد من المعلومات على etihad.com، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية، أو عن طريق التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل دولة الامارات على+971 600 555 666 .كما تتوفر قائمة بكافة مراكز الاتصال المحلية التابعة للاتحاد للطيران على الرابط التالي etihad.com/contacts .