إضاءات على خطط مجموعة فنادق راديسون في السعودية

ما هي الفنادق والمنشآت التي تديرها في السعودية حاليا؟

على الرغم من التحدّيات المستمرّة، تعجّ المملكة العربية السعودية بالفرص في الرياض، وجدّة والمدينتين المقدّستين. ومن المتوقّع أن يشكّل صندوق التنمية السياحي السعودي الذي تمّ إطلاقه مؤخراً محفّزاً لزيادة النموّ داخل البلاد.

من هذا المنطلق، تُعتبَر المملكة العربية السعودية منطقةً رئيسيةً في مجال التنمية، ولا تزال طموحاتنا في المنطقة كما هي. خلال الأشهر الأخيرة، قمنا بالإعلان عن افتتاح فندق بارك ان باي راديسون جدة، ناهيك عن بارك إن باي راديسون الرياض، وها نحن نستعدّ لافتتاح أربعة فنادق إضافية على الأقلّ وحوالي 1000 غرفة فندقية في هذا العام، معظمها في الرياض. سيكون العام 2021 حافلاً بالإنجازات، بدءاً من فندق المطار الأول الكائن في الرياض وصولاً إلى مجموعتنا الثانية من فنادق راديسون في المملكة العربية السعودية. وإذا نظرنا إلى الأرقام، فسنرى أنّ 50% من محفظة مشاريعنا القائمة وقيد التطوير في الشرق الأوسط تتمركز في المملكة العربية السعودية. نتولّى إدارة أكثر من 20 فندقاً ومنتجعاً وشققاً فندقية مع أكثر من 3500 غرفة فندقية في المملكة اليوم، هذا بالإضافة إلى مشاريع قيد الإنشاء من المتوقّع أن تضاعف محفظة أعمالنا بحلول العام 2025.من الآن فصاعداً، نسعى إلى مواصلة رحلتنا نحو تحقيق النموّ في الأسواق الفرعية ومع أصحاب المشاريع الرئيسية، حيث نستهدف مشاريع رئيسية منتقاة بعناية بالغة ونستفيد من صندوق السياحة مع شركاء رئيسيّين بحيث نستطيع إضافة القيمة.

كيف كان تأثير الجائحة وقيود السفر على سوق الصيافة في المملكة؟ ومتى تقدرون أن الأحوال ستعود لطبيعتها السابقة؟

قد يبدو المشهد العام ما بعد كوفيد-19 جيداً لا بل أفضل ممّا كان عليه قبل الجائحة. تتمثّل إحدى الفرص الرئيسية التي يمكن لقطاع السياحة والضيافة الابتكار فيها، في التركيز على الاتجاهات الاستهلاكية الناشئة بهدف تلبية الحاجات والطلبات المتغيّرة.

وسعياً إلى تعزيز السياحة المحلية، دعمَت الحكومة القطاع باستراتيجية إنعاش قامت بتقوية قطاعَي السياحة والضيافة بشكل فعّال، مع التأكّد من أنّ كافة تدابير السلامة والأمن مطبّقة. بدءاً من الحملة الصيفية “Breath” وصولاً إلى “Winter is around you”، حظي السعوديون والمقيمون بفرصة المشاركة في نشاطات مختلفة واكتشاف المملكة. وقد شجّعت هذه الحملات الكثيرين على اختيار عطلة صغيرة وسمحت لهم باستكشاف أماكن جديدة داخل البلاد. وقد أثّرت كافة هذه التدابير على قطاع السياحة واستطاع القطاع أن يشهد ارتفاعاً إيجابياً خلال الأشهر الستة الأخيرة. حتى أنّ الطلب على تمضية العطل في المملكة العربية السعودية سجل ارتفاعاً أكثر من العام 2019. نأمل أن يبدأ انتعاش السياحة الداخلية بغرض العمل والترفيه في النصف الثاني من العام 2021.

لدى المملكة خطط طموحة على المدى البعيد في قطاعات الضيافة والسياحة كيف تستعد مجموعة راديسون لمواكبة جوانب هذه الرؤية؟

فيما علّقت مجموعات فندقية عديدة خططها الإنمائية، نأمل نحن ومستثمرونا الحفاظ على التزامنا بخطّتنا الطموحة لمدة خمس سنوات، ناهيك عن رسالتنا بترسيخ مكانتنا كعلامة من أفضل ثلاث علامات فندقية في العالم والعلامة المفضلة لأصحاب المشاريع والضيوف أصحاب المواهب من الموظفين. تشكّل سرعة الأداء والمرونة شرطاً أساسياً للنجاح، إلى جانب تحقيق الأرباح اللازمة. في مجموعة فنادق راديسون، يبقى تركيزنا على تعديل خططنا على المديين القصير والبعيد بما يتكيّف مع التغيّرات السريعة ويسمح لنا بإيجاد حلول استباقية لأصحاب المشاريع والمستثمرين لدينا. خلال الأشهر الماضية، واصلنا جهودنا في سبيل التأقلم مع حاجات أصحاب المشاريع المتغيّرة، محاولين في الوقت عينه الحفاظ على مكانتنا كشريك يساهم في تحويل الضيوف إلى عملاء أوفياء في القطاع. راديسون إنديفيديوالز هو استجابتنا لسوق أصبحت ناضجةً نسبياً وكحلّ مثالي للفنادق الفريدة المستقلّة والشقق الفندقية التي تتطلّع إلى الاستفادة من الانتساب للعلامة وتحويل الضيوف إلى عملاء أوفياء. يستهدف أيضاً أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تصنيف فنادقهم تحت راية إحدى علاماتنا الأساسية، بحيث يستفيدون من الانتساب إلينا فيما يخضعون لعمليات تجديد.

ما هي المزايا التي تتفوق بها مجموعتكم الفندقية على منافسيكم لتقدمها للشركاء في المملكة ؟

نحن نُعتَبر إحدى أكبر المجموعات الفندقية حول العالم، إنّما مع تركيز خاص على 6 علامات أساسية. كما أنّ علامتنا مُصمَّمة لمساعدة المستثمرين في تطوير وتشغيل عمليات عقارية فعّالة، باعتماد نهج عمليّ لحلول تحويل الضيوف إلى عملاء أوفياء. فسرعة أدائنا، ونهجنا القائم على العلاقات، وهندسة القيمة، والتكاليف التنافسية والتركيز على الربحية، كلّها عوامل دفعت حوالي 70% من أصحاب مشاريعنا حول العالم إلى تطوير أكثر من فندق واحد معنا.

نؤمن بأنّ الحلّ يكمن في التنفيذ وتوظيف الأشخاص المناسبين في المكان المناسب. نتبع نهجاً استباقياً وتفاعلياً مع شركائنا ومستثمرينا، ونحن على قناعة تامة بأهميّة إقامة علاقات راسخة مع أصحاب مشاريعنا، مبنية على الثقة وحسّ المسؤولية.