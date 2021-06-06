قفزة كبيرة بأعداد المسافرين من الإمارات إلى بريطانيا عبر البرتغال واليونان

أليشيا بولرز- أريبيان بزنس: أظهرت بيانات حجوزات السفر لشركة فوورد كيز ForwardKeys أن المسافرين من الإمارات يتلافون قيود بلدان القائمة الحمراء التي فرضت بريطانيا الحجر الصحي على القادمين منها من خلال السفر إلى دول لا تستدعي الحجر الصحي مثل البرتغال (التي كانت ضمن الدول التي يطلق عليها في بريطانيا ضمن القائمة الخضراء للدول التي يمكن زيارتها بسهولة .

واشارت شركة تحليلات بيانات السفر فوورد كيز إلى الزيادة التي شهدها شهر مايو هذا العام مقارنة مع ذات الفترة السنة الماضي لتلخص إلى زيادة قدرها 347% للمسافرين من الإمارات إلى بريطانيا عبر البرتغال. وكانت متوسط فترة الاقامة بالبرتغال حوالي 22 يوما.

يأتي ذلك قبل أن ترفع البرتغال من القائمة الخضراء للمملكة المتحدة يوم الخميس، لكن الرحلات القادمة من البرتغال إلى بريطانيا كانت قبل ذلك لا تستدعي الحجر الصحي على المسافرين القادمين من البرتغال.

وكانت البرتغال الوجهة الصيفية الرئيسية الوحيدة المسموح للبريطانيين بزيارتها دون الخضوع لحجر صحي فور عودتهم للبلاد.

وقالت المصادر إن المنفذ الشهير في جنوب أوروبا عاد إلى قائمة اللون الأصفر، ما يتطلب معه أن يخضع المسافرون لحجر صحي لدى وصولهم إلى بريطانيا مع تصنيف البرتغال إلى اللون الأصفر، ما يتطلب العزل الذاتي لمدة 10 أيام اعتبارا من الثلاثاء القادم.

وبالمثل ، ارتفعت حجوزات الرحلات الجوية بين الإمارات والمملكة المتحدة عبر اليونان – وهي وجهة قائمة على قائمة بنسبة 242٪ في الفترة من 1 إلى 28 مايو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وكان متوسط ​​مدة الإقامة في اليونان كوجهة مؤقتة 18 يومًا .

وفقًا لنظام إشارات المرور الصارمة في بريطانيا ، يجب على جميع الوافدين من الدول المدرجة في القائمة الحمراء – بما في ذلك القادمين من الإمارات العربية المتحدة – الحجر الصحي في فندق محدد من الحكومة لمدة 10 أيام.

قال أوليفر بونتي ، نائب رئيس التقارير في شركة فوورد كيز : “يبدو أن الناس قد قرروا السفر عبر بلدان القائمة الخضراء والصفراء لزيارة المملكة المتحدة”.