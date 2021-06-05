فرنسا ترحب مجددا بمن تم تطعيمه ضد كوفيدـ19 اعتبارا من الأربعاء

فقد أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم إلغاء الحاجة إلى اختبارات فيروس كورونا للأوروبيين الملقحين، كما أنها ستسمح للسياح من مختلف أنحاء العالم بالعودة إذا كانت نتيجة اختباراتهم سلبية.

ويتم تخفيف قواعد مجابهة الجائحة في فرنسا اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل، وهو ما سيمثل دفعا للسياحة الفرنسية، رغم أن ذلك سيتغرق وقتا بحسب عاملين في القطاع، فالبلدان التي مازالت تتصارع مع تفشي الوباء لن تُفتح أمامها أبواب فرنسا، وهناك حاليا 16 دولة منها الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ضمن هذه القائمة الحمراء. وقد تم تصنيف معظم بقية الدول خارج أوروبا باللون البرتقالي، في كتاب أصدرته الحكومة الفرنسية.