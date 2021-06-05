محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inسياحة

فرنسا ترحب مجددا بمن تم تطعيمه ضد كوفيدـ19 اعتبارا من الأربعاء

تفتح فرنسا أبوابها مجددا أمام السياح الأجانب، ابتداء من الأسبوع المقبل إذا تم تطعيمهم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ألمانيا ترفع قيود السفر عن المسافرين من دول الخليج العربي
ألمانيا ترفع قيود السفر عن المسافرين من دول الخليج العربي

فقد أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم إلغاء الحاجة إلى اختبارات فيروس كورونا للأوروبيين الملقحين، كما أنها ستسمح للسياح من مختلف أنحاء العالم بالعودة إذا كانت نتيجة اختباراتهم سلبية.

ويتم تخفيف قواعد مجابهة الجائحة في فرنسا اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل، وهو ما سيمثل دفعا للسياحة الفرنسية، رغم أن ذلك سيتغرق وقتا بحسب عاملين في القطاع، فالبلدان التي مازالت تتصارع مع تفشي الوباء لن تُفتح أمامها أبواب فرنسا، وهناك حاليا 16 دولة منها الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ضمن هذه القائمة الحمراء. وقد تم تصنيف معظم بقية الدول خارج أوروبا باللون البرتقالي، في كتاب أصدرته الحكومة الفرنسية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا