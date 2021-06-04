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Posted inسياحة

استئناف رحلات الطيران العارض الروسية مع مصر خلال أيام

(رويترز) – نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة عن رئيس شركة إيروفلوت الروسية قوله إن من المتوقع استئناف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية في غضون أيام بعد توقف دام سنوات.

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استئناف رحلات الطيران العارض الروسية مع مصر خلال أيام

وقال ميخائيل بولوبويارينوف الرئيس التنفيذي لإيروفلوت لرويترز “نتفهم أن هناك درجة عالية من الاستعداد لإعادة فتح وجهتين أخريين (إلى مصر) هما الغردقة وشرم الشيخ، لكننا لا نعرف حتى الآن متى وكيف سيحدث ذلك”.

وجرى تعليق الرحلات إلى الوجهات السياحية في شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في أكتوبر تشرين الأول 2015 مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

كانت الطائرة تنقل سياحا روسا من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج في عام 2015 عندما تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها في حادث أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنه.

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