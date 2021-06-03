17.6 مليار دولار خسرتها السياحة المصرية من جائحة كورونا المستجد لعام 2020

ووفقاً لبيانات المجلس، فإن الانهيار الدراماتيكي لقطاع السياحة والسفر في مصر قضى على 17.6 مليار دولار من اقتصاد البلاد العام الماضي. يكشف تقرير الأثر الاقتصادي السنوي (EIR)مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 55٪.

وانخفضت مساهمة قطاع السياحة والسفر في مصر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 32 مليار دولار (8.8٪) في عام 2019 ، إلى 14.4 مليار دولار (3.8٪) ، بعد 12 شهرًا فقط. في عام 2020 ، أدت القيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم ، والتي أدت إلى توقف الكثير من السفر الدولي ، إلى فقدان 844000 وظيفة في مجال السياحة والسفر في جميع أنحاء البلاد.

ويرى مجلس السياحة والسفر العالمي في التقرير أن الخسائر كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير ، لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإبقاء قطاع السفر والسياحة قائمًا ودعم العاملين فيه ، مثل مخطط الدعم النقدي ، الذي قدم شريان الحياة لآلاف الشركات والعاملين.

تم الشعور بفقدان الوظائف في كل مفاصل قطاع السفر والسياحة في البلاد ، مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، التي تشكل ثمانية من أصل 10 من جميع الشركات العالمية في هذا القطاع ، التي تأثرت بشكل خاص. علاوة على ذلك ، باعتباره أحد أكثر القطاعات تنوعًا في العالم ، كان التأثير على النساء والشباب والأقليات كبيرًا.

وانخفض عدد العاملين في قطاع السياحة والسفر المصري بقرابة 800 ألف، من أصل 2.4 مليون في عام 2019 إلى ما يقرب من 1.6 مليون في عام 2020 – بانخفاض بأكثر من الثلث (35٪) ، كما كشف التقرير عن انخفاض إنفاق الزائرين المحليين بنحو الثلث. (32.3٪) ، بينما كان انخفاض إنفاق السياح الدوليين أسوأ بكثير ، بسبب قيود السفر الأكثر صرامة ، مما تسبب في انخفاض بنسبة 74.5٪