دبي: السياحة الداخلية تنعش السياحة في دبي خلال عام الجائحة

أصدرت شركة كي بي إم جي تقريرها عن قطاع الضيافة في دبي، والذي ذكرت فيه أن نحو 87% من عملاء القطاع أعربوا عن رضاهم عن إقامتهم في فنادق دبي منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19، بينما أكد ثمانية من بين كل عشرة شاركوا في الاستطلاع ثقتهم في تطبيق الفنادق لمستويات التعقيم الصحي المأمولة. وبرغم قيود السفر الصارمة التي فرضتها العديد من الدول التي ينطلق منها السياح إلى دولة الإمارات، إلا أن الاستطلاع الذي أجرته الشركة، بعنوان “نجاحات فندقية: استطلاع لقطاع الضيافة في دبي 2021” عزز آمال التعافي التي يرجوها القائمين على هذا المجال في الإمارات. وأبدى أكثر من 55% من المشاركين استعدادهم للإقامة في فندق في دبي، رغم عدم زوال جائحة كورونا تماماً حتى الآن، وأكد نحو 85% أنهم سوف يعيدون التجربة.

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال سيدارث ميهتا، رئيس قسم العقارات في كي بي إم جي لوار جلف: “كان لشهرة دبي كوجهة سياحة داخلية دوراً جوهرياً في دعم قطاع الضيافة في الإمارة. وعلى الرغم من استمرار وجود تحديات على المدى القصير والمدى المتوسط، ساعدت إدارة للجائحة بنجاح من قبل إمارة دبي والجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية في المجال على التعافي. هذا وسوف تزيد المشاريع الجديدة، مثل عين دبي ومتحف المستقبل، بالإضافة إلى نجاح توزيع اللقاحات، مع استمرار العمل ببروتوكولات السلامة، من جاذبية دبي كوجهة سياحية آمنة”.

على عكس التوقعات، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أعلى معدلات إشغال على مستوى العالم (54٪) بعد الصين، في عام 2020.وقد تحسنت معدلات الإشغال الفندقي في دبي بشكل مطرد منذ أبريل 2020، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا عند 69٪ في ديسمبر الماضي، و تراجعت إلى 59.4٪ في شهر أبريل. بينما انخفض عدد السياح الأجانب، ارتفع معدل الإشغال الفندقي للسياح المحليين بنسبة 107٪، حيث ارتفع من 2.74 مليون سائح في عام 2019 إلى 5.68 مليون سائح في عام 2020.

حققت الإيرادات لكل غرفة متاحة في دبي نمواً بأكثر من 550٪ خلال عام 2020. حيث وصلت إلى 17.2 دولارًا (63.18 درهمًا) في بداية الجائحة، ووصلت إيرادات الغرفة إلى ذروتها بقيمة 114.7 دولارًا (421.32 درهمًا) في ديسمبر 2020، بالتزامن مع فترة العطلات. وفي أبريل 2021، بلغت إيرادات الغرفة المتاحة92.9 دولارًا (341.22درهمًا).

يذكر أن دبي أطلقت ختم “دبي الضمانة” في يونيو 2020، بهدف طمأنة الزائرين بأن الفنادق والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة ومناطق الجذب السياحي تتماشى مع معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة الدولية، الأمر الذي أسهم في بناء ثقة زوار المدينة. وذُكر أكثر من ثلاثة أرباع (77٪) أولئك الذين يخططون للسفر إلى دبي أنهم يحرصون على التعرف على ما إذا كانت المنشأة الفندقية حاصلة على ختم “دبي الضمانة” أم لا.

كما نوّه تقرير كي بي إم جي إلى 75% من مالكي ومشغلي المنشآت الفندقية المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يكون لتوزيع اللقاح أثر فعال للغاية في زيادة معدلات الإشغال. ويتوقع نصف الذين شملهم الاستطلاع معدلات إشغال أعلى من 60٪ في السنة المالية 2021 ويتوقع 75% (واحد من كل أربعة) أن تعود معدلات الإشغال إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بحلول عام 2023. وفي حين أنه من المرتقب أن تعود السياحة الترفيهية إلى سابق عهدها، إلا إن التحول إلى العمل عن بُعد قد يغير من الاتجاهات السائدة في سياحة الأعمال على المدى الطويل. ويتوقع 67% من المالكين والمشغلين أن يتهدد الخطر الأكبر سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ويرى نحو تسعة من كل عشرة (92٪) مسافرين إلى دبي أن الإمارة هي المكان الأكثر أمانًا في العالم لعقد اجتماعات عمل أثناء تفشي الجائحة.

ويؤكد التقرير على أن دبي تمتلك مقدرات كبيرة للاستمرار كمركز سياحي إقليمي وعالمي برغم التحديات القائمة. وسوف تشهد سياحة الترفيه وسياحة الأعمال حول العالم انتعاشاً في ظل استمرار توزيع اللقاح وتعافي الاقتصاد تدريجياً.

لقراءة الاستطلاع الكامل لصناعة الضيافة والفندقة في دبي 2021، يرجى زيارة. الموقع الإلكتروني : https://us05web.zoom.us/j/85106875717?pwd=aDBTcVNja3FTeVpsZzJ5ME1iaFdFUT09