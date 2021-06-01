مجموعة إنتركونتيننتال توّسع حضورها في مصر

وقّعت مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال اتفاقية إدارة مع مباني إدريس، بخصوص افتتاح فندق هوليداي إن اصايلة بمدينة أسيوط الجديدة. و تم التوقيع على اتفاقية الفندق في حفل أقيم في مصر بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار ومحمد أنور نائب رئيس هيئات المجتمعات العمرانية. وتتمتع مجموعة فنادق انتركونتيننتال بمسيرة عريقة في مصر، حيث افتتحت أوّل فندق لها في الثمانينات، وتدير حالياً أكثر من 2000 غرفة فندقية عاملة و أكثر من 800 غرفة قيد الانشاء، وذلك عبر مختلف علاماتها التجارية.

ويأتي الإعلان عن الفندق الجديد بعد توقيع اتفاقيات فنادق عدّة مهمّة هذا العام من قبل مجموعة الفنادق والمنتجعات الراقية والتي تتميّز بأسلوب الحياة الفاخر سواء في الغرف الأساسية أو الأجنحة، الأمر الذي يؤكّد الخطط التنموية للمجموعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من ناحية أخرى، سيعزّز الفندق الجديد محفظة المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بما يتماشى مع احتياجات العملاء عبر الأسواق الرئيسية في المنطقة.

وعند اكتماله، سيكون فندق هوليداي إن أصايلة بمدينة أسيوط الجديدة ثالث فندق هوليداي إن لمجموعة إنتركونتيننتال في مصر، بالإضافة الى هوليداي إن القاهرة المعادي وهوليداي إن القاهرة – سيتي ستارز. ومن المتوقّع افتتاح الفندق في يناير 2024، ليضمّ 157 غرفة فندقية تطلّ على موقع استراتيجي بالقرب من مدينة أسيوط على طول ضفاف نهر النيل. كما يقع الفندق بالقرب من أبرز المعالم الثقافية في المدينة، وكلّيتي جامعة أسيوط وجامعة سفنكس.

ويعدّ الفندق وجهة مثالية للمسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه، حيث سيحتوي على غرف زوّار مجهّزة بالكامل إلى جانب المرافق الممتازة التي تضمّ أربع غرف اجتماعات (بمجموع 545 متراً مربعاً) وقاعة احتفالات (450 متراً مربعاً)، إضافة إلى المنتجع الصحي ومركز اللياقة البدنية ومسبح للاسترخاء. اما خيارات تناول الطعام، فستشمل مجموعة متنوّعة ترضي جميع الأذواق.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال هيثم محمد مطر، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال: “بينما تواصل مصر جذب المسافرين من رجال الأعمال والسيّاح، فإننا نلتزم بتسريع نموّنا وتنويع عروضنا من أجل تلبية احتياجات الزوّار من جميع الأذواق من جهة، ودعم تطوير مدن ووجهات سياحية جديدة في الجمهورية من الجهة الأخرى. ونحن فخورون بالتقدّم الملحوظ الذي نحقّقه لتعزيز وجودنا في الأسواق الرئيسية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبينما تستعدّ المنطقة لازدهار قطاع السفر من جديد وتمرّ بفترة تاريخية من النموّ والتحوّل، فإنّنا نتوقّع ازدياد الطلب من قبل قاعدة أوسع من المسافرين الباحثين عن خيارات ضيافة واسعة النطاق.”

وأضاف مطر: “نتطلّع لهذا المشروع الجديد مع شركة مباني إدريس للاستثمار التي تتمتع بخبرة كبيرة في قطاع العقارات محليًا، كما نتطلّع إلى الترحيب بالضيوف في هذه الوجهة المرتقبة مطلع العام 2024”.

المهندس محمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة مباني إدريس للاستثمار، قال من جهته: “مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال تعتبر علامة تجارية موثوقة ولديها تاريخ طويل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن نفتخر بشراكتنا معهم في إنشاء فندق هوليداي إن أصايلة بمدينة أسيوط الجديدة كما أننا نثق بأنّ الفندق سيوفّر خيار الضيافة المريح وعالي الجودة لأولئك الذين يزورون مدينة أسيوط، التي تربط عدة مناطق ببعضها البعض. ولا بدّ من الإشارة إلى ان موقع الفندق الاستراتيجي، إلى جانب الموارد والشبكة الواسعة التي تتمتّع بها مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال، ستوفّر كرم الضيافة الذي تتميّز به هذه المنطقة الخلابة. كما أننا على ثقة من أن الفندق سيحقّق نجاحًا كبيرًا وسيكون الخيار المفضّل لكلّ من المسافرين بغرض الأعمال أو حتى الترفيه”.

تدير مجموعة فنادق انتركونتيننتال حالياً 100 فندق ضمن 8 علامات تجارية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك انتركونتيننتال، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وهوليداي إن إكسبريس، وستايبريدج سويتس، وفوكو، و سيكس سينسيز ، مع 45 فندقًا آخر قيد التطوير ومن المقرّر افتتاحها في السنوات الثلاث إلى خمس المقبلة.