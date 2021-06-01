وجهات السفر المفضلة في السعودية والإمارات

أشار 42% من العينة في السعودية إلى رغبتهم بأنفاق أكبر هذا العام على رحلاتهم، مقارنة مع إنفاقهم سنة 2019، كما أن نسبة كبيرة من السعوديين أصبحت تفضل وجهة محلية للسياحة هذا العام.

وتُظهر البيانات المأخوذة من أحدث استطلاع أجراه يو جوف أن 59٪ من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قالوا إن لديهم بالفعل أو ينوون السفر هذا العام.

وحلت الإمارات ضمن أكثر الوجهات المفضلة لدى السعوديين تلتها مصر والمالديف ثم قطر، فيما تصدرت المالديف الوجهات المفضلة لسكان الإمارات تلتها سويسرا وسنغافورة وكندا.

ومع ارتفاع نسبة المحصنين بلقاحات كوفيد 19 وإعادة فتح الأجواء للسفر في مناطق عديدة حول العالم ، يتطلع الناس أخيرًا إلى تحقيق رغبتهم في التجول والبدء في وضع خطط سفر أخرى في الأشهر المقبلة.

وضمن النتائج الرئيسية، تصدرت جزر المالديف قائمة أفضل المواقع للمسافرين في الإمارات العربية المتحدة، فيما يعتزم 19٪ من سكان الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إنفاق أقل على السفر الترفيهي في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي.

ويبدو أن قرابة 19% ممن شملهم الاستطلاع استنكفوا عن السفر لأسباب مختلفة، فيما اختار 33% وجهة ضمن منطقة الشرق الأوسط و26 % اختاروا وجهة دولية.

وقال 50% إن دوافعهم للسفر هي زيارة الأهل والاصدقاء فيما أشار 44% أن هدفهم من السفر هو الاستمتاع بالوجهة الطبيعية التي يسافرون إليها.