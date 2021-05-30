مشاركة خبيرتان من شركة فارنك في فعاليات معرض الفنادق 2021 في دبي

ستتحدث خبيرتان من خبراء الصناعة من شركة “فارنك” الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل حضوري في معرض الفنادق 2021 في دبي، الذي سيتم افتتاحه في يوم الاثنين 31 مايو2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

ستتحدث هيج آمو للمرة الأولى منذ تعيينها مؤخرًا كرئيسة للتدبير المنزلي لقسم الضيافة الجديد في شركة فارنك، التي تملك خبرة كبيرة بعد أن أكملت مهامًا ناجحة لها في كلٍ من: الصين ولاتفيا والإمارات العربية المتحدة وكذلك موطنها الأصلي النرويج.

ستشارك آمو أفكارها مع المتخصصين في هذا المجال حول تقييم مزايا وتحديات الاستعانة بمصادر خارجية لوظيفة التدبير المنزلي، بعد أن شغل سابقًا مناصب تنفيذية مع العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة مثل: مدينة جميرا وأبراج الإمارات وحياة ريجنسي وراديسون إس إيه إس، إذ أنه ليس من المستغرب أن تكون آمو متحمسة كثيراً ولديها شغف كبير بهوية العلامة التجارية وقيمها.

وبهذه المناسبة قالت هيج آمو: “إنه أمر حيوي ومهم للغاية عندما تفكر الفنادق بالاستعانة بمصادر خارجية، لا سيما في التدبير المنزلي، لذا فيجب أن يكون الموظفون الخارجيون المعينون مدربين تدريباً عالياً في جميع مجالات عملهم وهذا أمر أساسي، ولكن من المهم أيضاً بنفس القدر أن يفهم الموظفون المتعاقدون جوهر العلامة التجارية التي يعملون من أجلها وأن يصبحوا جزءًا لا يتجزأ من فريق الفندق وليسوا عبارة عن مجرد عمال متعاقدون مع الشركة ويرتدون زيًا رسميًا تابعاً لها”.

هذا وستنضم جافييرا إيجاز، مديرة التكنولوجيا والابتكار في شركة فارنك إلى آمو للتحدث في معرض الفنادق، إذ تعمل إيجاز الحائزة على عدة جوائز على استراتيجيات مبتكرة ذكية في فارنك منذ أكثر من عقد من الزمن بنجاح ملحوظ.

تعمل إيجاز حاليًا مع اتصالات وهواوي لبناء حرم جامعي ذكي بتقنية الجيل الخامس 5G في أماكن سكن موظفي فارنك الجديدة في منطقة جبل علي، إلى جانب تطويرها لساعة ذكية والتعرف على الوجه ونظام إدارة الأسطول الذكي، حيث ستتحدث إيجاز في سلسلة ندوات معرض تكنولوجيا صناعة الضيافة حول أدوات التنظيف ذات التقنيات المتطورة التي ترقى إلى مستوى الضجيج.

وتعليقًا على تعيين آمو، قال والتر نايت، رئيس قسم الضيافة الجديد في شركة فارنك: “ستكون آمو من العناصر الرئيسية لقسمنا الجديد في الشركة، إذ أنها محترفة وبارعة وتملك موهبة كبيرة لا شك فيها بالإضافة إلى أن لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة”.

وأضاف نايت قائلاً: “”إنها قائدة ومرشدة وأنا أتطلع إلى العمل معها في مشروعنا الأول، ألا وهو قرية إكسبو الجديدة، حيث يتكون نطاق عملنا من إدارة خدمات الحجز وخدمات مكتب الاستقبال وخدمات المكتب الأمامي والتدبير المنزلي لـ 2273 شقة داخل موقع إكسبو 2020”.