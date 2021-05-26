السعودية : تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة

وقال وزير السياحة السعوي أ. أحمد الخطيب ، إن : “الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون على المستوى الدولي أمران ضروريان لضمان تعافي القطاع السياحي وإعادة بناءه على أكمل وجه”

افتتح معالي وزير السياحة أ. أحمد الخطيب اليوم #قمة_تعافي_القطاع_السياحي في الرياض، حيث يجتمع قادة القطاعين العام والخاص مع دخول #السياحة مرحلة جديدة pic.twitter.com/XABFlIu3Xi — وزارة السياحة (@Saudi_MT) May 26, 2021

جاء ذلك و خلال قمة تعافي القطاع السياحي التي تعقد في الرياض اليوم وأكد الخطيب إنه سوف يكون أول صندوق عالمي مكرس خصيصا لدعم النمو السياحي العالمي الذي يهدف إلى دعم القدرات البشرية والمؤسسية وبنائها لنشر الاستفادة القصوى من القطاع السياحي.

وأوضح أن هذه الخطوة مهمة تجاه مستقبل أكثر استدامة للقطاع وهي فرصة لخلق استجابة وتوجه مسؤول تجاه السياحة والارتقاء بالقطاع مع المحافظة

على البيئة. وأشار إلى أن هناك حاجة لبناء قطاع سياحي مرن بعد الجائحة حيث أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وخسر ملايين الموظفين عملهم.

يذكر أن السعودية تستضيف الاجتماع الـ 47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط اليوم وغدا الخميس كما أعلنت منظمة السياحة العالمية اليوم افتتاح أول مكتبها في الرياض وهو أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد مخصص للشرق الأوسط.

افتتح معالي وزير السياحة أ. أحمد الخطيب اليوم #قمة_تعافي_القطاع_السياحي في الرياض، حيث يجتمع قادة القطاعين العام والخاص مع دخول #السياحة مرحلة جديدة pic.twitter.com/XABFlIu3Xi — وزارة السياحة (@Saudi_MT) May 26, 2021