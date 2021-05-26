محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inسياحة

السعودية : تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة

أعلنت السعودية تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة، وهو أول صندوق لدعم النمو السياحي عالمياً، بالتعاون مع البنك الدولي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية : تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة

وقال وزير السياحة السعوي أ. أحمد الخطيب ، إن : “الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون على المستوى الدولي أمران ضروريان لضمان تعافي القطاع السياحي وإعادة بناءه على أكمل وجه”

جاء ذلك و خلال قمة تعافي القطاع السياحي التي تعقد في الرياض اليوم  وأكد الخطيب إنه سوف يكون أول صندوق عالمي مكرس خصيصا لدعم النمو السياحي العالمي الذي يهدف إلى دعم القدرات البشرية والمؤسسية وبنائها لنشر الاستفادة القصوى من القطاع السياحي.

وأوضح أن هذه الخطوة مهمة تجاه مستقبل أكثر استدامة للقطاع وهي فرصة لخلق استجابة وتوجه مسؤول تجاه السياحة والارتقاء بالقطاع مع المحافظة
على البيئة. وأشار إلى أن هناك حاجة لبناء قطاع سياحي مرن بعد الجائحة حيث أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وخسر ملايين الموظفين عملهم.

يذكر أن السعودية تستضيف الاجتماع الـ 47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط اليوم وغدا الخميس كما أعلنت منظمة السياحة العالمية اليوم افتتاح أول مكتبها في الرياض وهو أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد مخصص للشرق الأوسط.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا