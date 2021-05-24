فنادق ومنتجعات شانغريلا تطلق علامة فاميلي لتوفير تجارب عائلية مميزة

وتعكس الخطوة الجديدة تراث العلامة الآسيوي وثقافتها التي تحتفي بالروابط الأسرية، وتؤكد على التزامها بمواكبة متطلبات عملائها المتغيرة وسط حفاوة الضيافة المعهودة. وتقدّم العلامة مجموعة متنوعة من البرامج الجديدة لتتيح لأفراد العائلة الاستمتاع بتجارب شانغريلا وتعزيز الروابط التي تجمعهم.

تحتفي علامة فاميلي بروابط الحب والدعم غير المشروط التي تتميز بها العائلة، فضلاً عن مشاعر المودة والاحترام والولاء التي تربط أفراد العائلة ببعضهم. ويتألف شعار العلامة من قسمين يختصران معنى حب العائلة ويتصلان عبر رمز اللانهاية. ويبرز في منتصف الشعار عقدة على شكل قلب كرمز لمشاعر الحب والروابط القوية التي تجمع أفراد العائلة، بما يعكس التزام العلامة بالارتقاء بتجاربها عبر دعوة الضيوف للمشاركة في تجربة عائلية متكاملة.

وفي تعليقها على إطلاق العلامة الجديدة، قالت هوي كوك، رئيسة مجلس إدارة مجموعة شانغريلا: “تتمحور فلسفة علامة شانغريلا حول العائلة والاحتفاء بضيوفنا الذين يشكلون بدورهم عائلتنا الأكبر. ويأتي إطلاق علامة فاميلي الجديدة بالإضافة إلى عروضنا العائلية المميزة لتقديم أفضل التجارب التي تجمع العائلات وتتيح لهم قضاء ذكريات لا تنسى معنا”.

وتتيح علامة فاميلي للضيوف المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة خصيصاً لتشجيع التعلم من خلال اللعب والاستكشاف والتجارب المشتركة بين مختلف الأجيال. وسيشهد هذا الصيف إطلاق برامج فاميلي في أربعة فنادق حول الصين، حيث يعود برنامج شانغريلا تشنهوانغداو المسرحي بالأطفال إلى عهد أسرة تشين الحاكمة، ويساعدهم على تطوير مهارات التواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي، فضلاً عن بناء مهارات القيادة من خلال لعب الأدوار، بالإضافة إلى فرصة زيارة موقع تاريخي فريد برفقة أهاليهم .ويمكن للضيوف الصغار في فندق شانغريلا سانيا تعلم ركوب الأمواج تحت إشراف المدربين الخبراء .بينما يتيح للعائلات كل من فندق بودونغ شانغريلا وكيري بودونغ في شنغهاي الانطلاق في رحلة مميزة حول المدينة وإطلاق العنان لمهاراتهم مع سلسلة من الأنشطة الرياضية بإشراف الخبراء، حيث يمكنهم الاستمتاع بتمارين الجري والسباحة وركوب الدراجات لقضاء أوقات مميزة معاً.

وستقدم العلامة تشكيلة فريدة من التجارب العائلية المرحة والإبداعية، حيث يمكن للأحبة الصغار الاستمتاع بأروع المغامرات في “بدز” و”سبلاش” في فندق شانغريلا سنغافورة، أو تعزيز ثقتهم بأنفسهم مع الأنشطة الحماسية في ركن المغامرات الموجود ضمن العديد من فنادق المجموعة، بينما سيقدم طاقم خبراء شانغريلا للأهالي مجموعة واسعة من الخدمات الفندقية لتجديد نشاطهم وطاقتهم قبل اللقاء مجدداً مع العائلة. كما يمكن للعائلات الإقامة في أجنحة عائلية تم تصميمها بعناية لتلبية تفضيلات مختلف الأجيال، حيث يمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بمغامرة مميزة في الغابة أو القلعة أو الفضاء الخارجي أو أرض العجائب تحت الماء ضمن غرفهم، بينما يستمتع الكبار بأجواء الراحة والاسترخاء في غرفهم المجاورة.

تحرص العلامة على دعم الأهالي عبر تسهيل التعلم والتواصل بين الآباء من خلال توفير أجواء تتيح لهم التواصل وتبادل الخبرات عبر منصات متعددة، مثل مجموعات الدردشة عبر الإنترنت والفعاليات العائلية. كما تستعين العلامة برؤى وخبرات شانغريلا عبر استضافة خبراء تربية وتنمية الأطفال لمشاركة معارفهم مع مجتمع فاميلي، حيث سيقدمون الأفكار والنصائح لتعزيز الروابط بين الأجيال وتحقيق التوازن بين العمل والعائلة.