اليوم، فعاليات النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العربي 2021

يستمر معرض سوق السفر العربي 2021، أضخم حدث للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط 2021 بانعقاد النسخة الافتراضية منه هذا الأسبوع ابتداءً من يوم غد الاثنين 24 مايو إلى الأربعاء 26 مايو الجاري، وستتاح خلال الحدث الافتراضي للمعرض الذي يبدأ غداً ويستمر لثلاثة أيام لأولئك الغير قادرين على حضور الحدث الحضوري هذا العام فرصة مشاهدة الجلسات التي تم تسجيلها من الحدث الحضوري بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة من الندوات عبر الإنترنت وجلسات المؤتمرات الحية والموائد المستديرة وأحداث التواصل السريع وإحاطات الوجهة، فضلاً عن بناء علاقات جديدة في الاجتماعات الفردية.

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “يسعدنا أن نكون قادرين على الاستمرار من خلال انعقاد فعاليات الحدث الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي بعد أسبوع من إسدال الستار على فعاليات الحدث الحضوري للمعرض في مركز دبي التجاري العالمي والذي حقق نجاحاً كبيراً، فيجب أن نكون قادرين على الوصول إلى جمهور أوسع قدر الإمكان، حيث يتحد قطاع السفر والسياحة لتمهيد الطريق إلى الأمام نحو التعافي السريع بعد مرحلة جائحة كوفيد-19”.

يبدأ الحدث الافتراضي للمعرض تحت شعار “بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة” بمقابلة رئيسية حصرية لقيادة صناعة الطيران مع السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً مع جون ستريكلاند، الخبير في قطاع الطيران ومدير شركة «جي إل إس» وسيتبعه ويلي والش، مدير عام اتحاد النقل الجوي الدولي(إياتا)، من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 1:00 ظهراً بتوقيت الخليج القياسي، وسيبحث في القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال ويلي والش ويتعرف على رؤيته حول الكيفية التي يحتاج بها اتحاد النقل الجوي الدولي لدفع المشاركة واتساق النهج للسماح لشركات الطيران بالبدء بعملية التعافي والانتعاش من جديد.

وتعود قمة السياحة في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من العديد من الفعاليات البارزة التي جرت خلال النسخة الحضورية للمعرض في الأسبوع الماضي لتسليط الضوء أكثر على مستقبل المشهد الفندقي في المملكة العربية السعودية.

ومع ازدياد التفاؤل بتوقعات تعافي السياحة الطويلة الأمد أكثر من أي وقت مضى، فإن الشركات الكبيرة ذات الثقل في صناعة الفنادق بما في ذلك مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة أكور وأوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي في مجموعة إعمار للضيافة وصندوق الاستثمار العامة في المملكة العربية السعودية وسيناقش كلاً من: حسان الأحدب، الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في “دور للضيافة” وكريستوفر لوند، مدير فنادق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة كوليرز إنترناشيونال، الإمكانات الهائلة لمفاهيم الضيافة الجديدة والمبتكرة التي تواكب هذا الطلب والتغير السريع في التركيبة السكانية للضيوف سواءً الآن أو حتى في المستقبل.

وفي مكان آخر على جدول أعمال المؤتمر في اليوم الأول من الحدث الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي 2021، يشارك دوجلاس كوينبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أرايفال”، بحثًا حصريًا حول توقعات الجولات والأنشطة والمعالم السياحية والاتجاهات الرئيسية التي تشكل مفاتيح تعافي القطاع بعد الجائحة، وفي الوقت نفسه، سيستمع المندوبون إلى زينة داغر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه، عن تجربتها في كيفية تكيّف مناطق الجذب مع الانكماش الاقتصادي، وإلى أين يتجه تطوير الجذب والتوزيع وتجربة الضيوف في عام 2021 وما بعده.

وتشمل الموضوعات الساخنة الأخرى جلسة تستكشف من خلالها التغييرات الجارية في ظل ظهور وكالات السفر عبر الإنترنت (OTAs) وما يعنيه هذا لمشغلي الرحلات والجذب السياحي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى مقابلة حصرية مع بيتر جاميسون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حيث يناقش كيف تتطلع عاصمة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة تصور تجربة الضيف من خلال إنشاء تجربة متصلة وحية حقًا من التخطيط للسفر إلى الوصول وتجربة الوجهة.

وفي وقت لاحق من الحدث الافتراضي للمعرض ستبحث قمة الصناعة الفندقية اتجاهات الضيافة مثل: العافية والصحة والاستدامة.

هذا وستشمل فعاليات اليوم الثالث من الحدث الافتراضي للمعرض يوم الأربعاء 26 مايو، أبرز الأحداث مثل: السياحة الثقافية من أجل النمو والتكنولوجيا المسؤولة عن السفر والسياحة، بالإضافة إلى مؤتمر رابطة سفر الأعمال العالمية الذي سيعقد في الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 5:45. بعد الظهر بتوقيت الخليج القياسي تحت عنوان “مستعدون للسفر الآمن”.

كما سيتم انعقاد قمة الاستثماري السياحي التي ينظمها المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي افتراضياً في يوم 27 مايو الجاري.

للحصول على برنامج الحدث الافتراضي الكامل للمعرض، يرجى زيارة: https://bit.ly/34fDJWl