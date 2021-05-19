الاتحاد الأوروبي يبت بفتح الاجواء للمسافرين من الخارج

تمكن 27 من قادة الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى إجماع على برنامج “جوازات سفر اللقاح”، التي تعتبرها وجهات أوروبية رئيسية لقضاء العطلات شريان حياة لذروة الموسم السياحي وسعيا وراء حصتها من قرابة 5 ملايين سائح بريطاني يستعدون للسفر هذه الأيام بحسب تقرير صحفي.

وذكرت الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي أن مفاوضي البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء سيستأنفون المحادثات غدا الخميس حول كيفية اثبات المسافرين تلقيهم لقاحات كورونا بعد أن ذكر الاتحاد الأوروبي أن ذلك سيترك لكل دولة لتقرر أسلوب توثيق تلقي اللقاح المقبول لديها.

وحدد الاتحاد الأوروبي لقاح سينوفارم ضمن قائمة اللقاحات التي سيستقبل المسافرين الذين تلقوا لقاحات أقرتها منظمة الصحة العالمية وهيئة الاتحاد الطبية وهي تشمل سينوفارم و فايزر واسترازينكا وجونسون أند جونسون وموديرنا .

وكانت صحيفة التلغراف أنه سيتم تبني القرار رسميًا في مجلس وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس إذا تم الاتفاق عليه.

تقتصر القائمة الخضراء للكتلة حاليًا على سبعة من أقل البلدان تعرضًا للخطر بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة – ولكن من المتوقع الآن إضافة المملكة المتحدة ، مع معدل اصابة لا يتجاوز 44 حالة لكل 100000 شخص ، والولايات المتحدة ، بمعدل 35 حالة لكل 100000 شخص.

سيوصي المجلس أيضًا الدول الأعضاء بإنشاء بوابات رقمية تمكن المسافرين البريطانيين من استخدام تطبيق هيئة الصحة الوطنية كجواز سفر لقاح حيث يطور الاتحاد الأوروبي شهادة خضراء مماثلة.

سيتعين على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم تقديم اختبار كوفيد 19 سلبي أو دليل على المناعة. ستشهد خطة الاتحاد الأوروبي أن تتبنى الدول الأعضاء متطلبات دخول موحدة ، مما يمنح المصطافين الذين تم تطعيمهم بالكامل من البلدان منخفضة المخاطر مثل المملكة المتحدة الدخول غير المقيد إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ووجهات شعبية أخرى.