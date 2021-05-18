جون باغانو : ننظر في طرح عام لأسهم البحر الأحمر

واشار باغانو في على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، أن تمويل المرحلة الثانية لم يتحدد بعد لكن قد نفكر في طرح عام أولي أو بيع لأصول أو الاستفادة من أسواق الديون.

وقال أن الشركة قد تجمع ما يصل إلى 10 مليارات ريال العام المقبل. مبينا أن “أمالا” لن تقترض خلال العام الجاري. ولفت إلى أن أنه لم يتم تحديد قيمة القرض بعد، إلا أنه من المرجح أن يكون بين الـ 5 و الـ 10 مليارات ريال، مضيفا أن الشركة منحت عقودا بقيمة 3 مليارات ريال.

جدير بالذكر أن “أمالا” هو مشروع جديد أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ في إطار سعيه لتوسيع محفظته الاستثمارية، وهو عبارة عن وجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر للنقاهة والصحة والعلاج.

ويقع “أمالا” على ساحل البحر الأحمر، وبالتحديد ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية شمال غرب المملكة، ويمتد على مساحة تبلغ 3800 كليو متر مربع، ويتوسط موقعه مدينة “نيوم” ومشروع البحر الأحمر السياحي.

ويهدف المشروع بحلول 2028 إنشاء 2500 غرفة وجناح فندقي فاخرة، و700 فيلا وشقة سكنية، بالإضافة إلى 200 متجر راق، ومجموعة من المعارض المتميزة، وصالات العرض، وورش العمل الحرفية، ومنافذ التجزئة المصممة حسب الطلب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية المتميزة.