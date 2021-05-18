سيرا توقع اتفاقية شراكة مع منصة الحجوزات السياحية كلوك

أعلنت مجموعة “سيرا”، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “كلوك” (Klook)، منصة حجوزات السفر والترفيه الرائدة عالميًا، بهدف دعم التحول الرقمي ودفع عجلة النمو ضمن القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية. وجاء الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية خلال معرض سوق السفر العربي 2021 بدبي.

وبموجب الاتفاقية، ستغدو مجموعة “سيرا” الشريك الحصري لمنصة “كلوك” في المملكة العربية السعودية، وسيعمل الجانبان على تأسيس منصة رقمية متكاملة مزودة بمحتوى شامل من شأنه دعم مزودي خدمات السياحة والترفيه في المملكة، وتقديم مجموعة غير مسبوقة من الخيارات والعروض للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية ومنها وداخلها.

وفي ضوء هذه الشراكة الجديدة، سيتمكن مزودو نشاطات السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية ومشغلي الرحلات السياحية، بما يثمر في تعزيز أعمالهم، الأمر الذي سيدعم مشهد السياحة المحلي وسيرتقي بمكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. وستكشف المنصة أيضًا عن النشاطات والجولات السياحية التي تشغلها “اكتشف السعودية”، الشركة المتكاملة لإدارة الوجهات والتابعة لمجموعة “سيرا”.

وبهذه المناسبة قال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة: “الهيئة السعودية للسياحة تستمر بدعم الشراكات في قطاع السفر والسياحة من خلال الابتكارات والطرق الحديثة في التواصل مع المسافرين. من خلال حث شركائنا في قطاع السياحة السعودي على تقديم تجارب سعودية أصيلة لكل من يرغب في استكشاف كنوز المملكة السياحية.

وستعمل مثل هذه المنصات على تمكين المبتكرين والجيل الجديد من المتخصصين في مجال السياحة من الوصول إلى بقية العالم ورواية قصصهم وبناء أعمالهم”.

وبهذه المناسبة، قال ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي بالإنابة في مجموعة “سيرا”: “تستند شراكتنا مع ’كلوك‘ على التزامنا الجاد والمتواصل بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والارتقاء بإمكانات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها ودعمه على المدى الطويل. وسنتمكن عبر هذه الشراكة الطموحة من الجمع بين الخبرات العالمية في المجال التكنولوجي التي تمتلكها شركة ’كلوك‘، مع المعرفة العميقة التي تتمتع بها مجموعة ’سيرا‘ في قطاع السياحة والسفر السعودي ضمن منصة واحدة متطورة”.

وأضاف: “ستساهم هذه الخطوة في سد الثغرات الراهنة في سلسلة التوريد ضمن القطاع السياحي، لاسيما على مستوى المحتوى الإلكتروني للجولات والنشاطات السياحية، ومعالجة محدودية الإمكانات التكنولوجية للموردين ونقص الوعي بين المسافرين المحليين والعالميين بما تقدمه المملكة العربية السعودية من تجارب سياحية متميزة. كما ستدفع هذه الشراكة قدمًا بالتحول الرقمي في القطاع السياحي بالمملكة وستعمل على استقطاب المسافرين المحليين والزوار من شتى أرجاء العالم مع استعادة قطاع السياحة والسفر لنشاطه”.

ومن جانبه قال إيثان لين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “كلوك”: “يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع مجموعة ’سيرا‘، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق رؤية السعودية 2030. وبينما ألقت الجائحة العالمية بتداعياتها على العديد من الشركات، ستساهم هذه الشراكة في دعم القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتمكينه من ترسيخ مكانته لتحقيق النمو مع عودة قطاع السفر لنشاطه”.

وستدعم مجموعة “سيرا” هذه الشراكة بالاستفادة من خبراتها الواسعة بالسوق السعودية، وستعمل على إضفاء الطابع المحلي على المحتوى المقدم، بما في ذلك المحتوى القائم على اللغة العربية في المقام الأول، وستقدم الإرشاد والتوجيه لتعزيز وعي المسافرين من شتى أرجاء العالم بالوجهات المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وفضلًا عن ذلك، ستعمل “المسافر” العلامة التجارية البارزة لوحدة سفر الأفراد في مجموعة “سيرا” والتي تقدم للعملاء خدمات تخطيط سفرهم، على تأسيس نشاطات مدعومة بالتقنيات الرقمية وسوق للجولات السياحية لخدمة قاعدة العملاء الواسعة في المملكة ومنحهم حلولًا يسيرة لحجوزات السفر عبر قنواتها العديدة.

وبدورها، ستعتمد “كلوك” على قدراتها التكنولوجية لدعم منظمي الجولات السياحية ورقمنة عملياتهم في المملكة العربية السعودية. ومع زيادة الإقبال على برمجيات “كلوك” الجديدة، تعمل الشركة على رسم ملامح جديدة لمرحلة التحول الرقمي المقبلة في قطاع تجارب السفر وتسريع وتيرة دعمها لمشغلي القطاع عبر إطلاق أقصى طاقات الابتكار. وستضع الشركة في متناول مزودي نشاطات السفر في المملكة، من الشركات الصغيرة والكبيرة، الأدوات الرقمية الضرورية وستزودهم بالمعرفة المثلى ليتمكنوا بسهولة من تأسيس وإدارة وتوسيع أعمالهم.

وأضاف لين: “يسعدنا رفد المسافرين السعوديين بوصول يسير إلى شبكة ’كلوك‘ العالمية الواسعة من وجهات وخدمات السفر والترفيه، وتمكينهم من خوض أفضل التجارب حول العالم. ومع حصولهم على ما يناهز 100 ألف عرض سفر ضمن أكثر من 400 وجهة، سيتمكن المسافرون السعوديون في وقت قريب من الاستمتاع بطيف واسع من التجارب المحلية والأصيلة بسهولة تامة”.

وفي إطار خطط المملكة العربية السعودية الرامية لتعزيز أعداد السياح القادمين إلى المملكة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، ستساهم الشراكة أيضًا بالوصول إلى الجمهور الواسع الذي تتمتع به منصة ’كلوك‘ في منطقة آسيا المحيط الهادئ. وإضافة لذلك، وبفضل حضور منصة ’كلوك‘ في ماليزيا وأندونيسيا، أسرع أسواق السفر الإسلامية نموًا، ستتمكن الشركة من تلبية طلب المسافرين على أداء فرائض الحج والعمرة، وتعزيز تجاربهم في المملكة بعد موسم الحج.