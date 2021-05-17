السعودية تحدد شروط السفر إلى البحرين

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وحفاظًا على الصحة العامة؛ فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق الاشتراطات الآتية:

1. أن يكون المسافرون ممن تجاوزت أعمارهم (18) عاماً.

2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافياً. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

استمرار منع السفر لعدد من الدول دون إذن مسبق، سواء كان مباشرة أو عن طريق دولة أخرى. pic.twitter.com/xIcTHqx16M — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 16, 2021

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة ⁧البحرين⁩ الشقيقة ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، وأكملوا جرعات لقاح (كوفيد – 19) أو محصّنين متعافين. pic.twitter.com/7Cjd7KGpDV — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 16, 2021

شاهد بالفيديو: الآن..منفذ الحديثة المؤدي إلى الأردن بعد قرار السماح بالسفر لخارج المملكة. – pic.twitter.com/AvTh8ZpZl3 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 16, 2021