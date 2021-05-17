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Posted inسياحة

السعودية تحدد شروط السفر إلى البحرين

الرياض 05 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م واس
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م، بشأن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تحدد شروط السفر إلى البحرين

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وحفاظًا على الصحة العامة؛ فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق الاشتراطات الآتية:
1. أن يكون المسافرون ممن تجاوزت أعمارهم (18) عاماً.
2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافياً. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.
ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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