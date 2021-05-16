روتانا تخطط لافتتاح 40 فندقاً في المنطقة

وستضيف إلى السوق أكثر من 3000 وحدة فندقية جديدة، ويُعدّ ذلك دليلاً على الكفاءات، التي تتمتّع بها علامة «روتانا» المحلية، وعلى استراتيجيتها التوسّعية لتشغيل الفنادق في مواقع رئيسية في أسواق تشهد نمواً مرتفعاً، كشفت عن ذلك «روتانا»، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021، الذي تستضيفه دبي على أرض مركز دبي التجاري العالمي، وتشارك «روتانا» في هذه الفعالية العالمية للمرة الرابعة والعشرين على التوالي، وسوف تستعرض خلال مشاركتها خطة توسعها الاستراتيجية في المنطقة، إلى جانب مجموعة من عروضها الديناميكية والمتطورة في قطاع الضيافة، وتتوزّع فنادق «روتانا» في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا.شكّلت جائحة كورونا (كوفيد-19) إحدى أصعب التجارب التي واجهها قطاع الضيافة خلال عصرنا الحديث، وتم تصنيفها كنقطة انعطاف غير مسبوقة ألقت بآثارها على كافة مناحي الحياة، وسوف يكون لمعرض سوق السفر العربي 2021 هذا العام دوراً جوهرياً في إعادة توحيد قطاعي السياحة والضيافة، ويتمحور الموضوع الرئيسي للمعرض حول “السياحة من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”، كما وسوف يتم مناقشة أهمية النمو السريع والمستدام لتعافي قطاع الفنادق والضيافة.

وتعليقًا على أهمية المشاركة في المعرض، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: “يؤدّي معرض سوق السفر العربي دورًا مهمًّا في نمو قطاع السفر والسياحة. وهذا العام تحديدًا، يزداد دوره أهمية إذ ستناقش شخصيات بارزة في القطاع العوامل الحاسمة والضرورية للتعافي بقوة وسرعة واستدامة، ما يعزّز بالتالي النمو الاقتصادي بشكل عام. وتعتبر هذه الفعالية العالمية بالنسبة لنا منصّةً ممتازةً لاكتشاف فرص نمو إضافية ووضع ركائز التطوّر المستقبلي”.

وأضاف غاي هاتشينسون: ” تفخر روتانا بكونها علامة فنادق محلية انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تتمتع بحضور قوي في الدولة ، ومما لا شك فيه بأن تعزيز محفظتنا من خلال افتتاح فنادق جديدة سيتيح لنا فرصة المساهمة أكثر في تطوير قطاع السياحة والضيافة في الإمارات، ونحن نسعى من خلال توسعنا إلى تلبية الطلب المتزايد والمتوقّع على الوحدات الفندقية الفاخرة، وخاصة مع اقتراب موعد إنطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 مع نهاية العام الجاري، وتساهم فنادقنا في تعزيز السعة الإجمالية للوحدات الفندقية في الدولة، وهو أمر جوهري لتحقيق رؤية المدينة السياحية الطموحة”.

وصرح مكرم الزير، نائب الرئيس في شركة روتانا لشؤون التطوير: “تدير روتانا حاليًا 68 فندقًا في 24 مدينة في 14 دولة، بما في ذلك 10,012 غرفة فندقية مرموقة في36 فندقٍ في الإمارات العربية المتّحدة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط روتانا لافتتاح 40 فندق جديد خلال المرحلة القادمة، منها عشرة فنادق سوف يتم افتتاحها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتضيف إلى السوق أكثر من 3000 وحدة فندقية جديدة، ويُعدّ ذلك دليلًا على الكفاءات التي تتمتّع بها علامة روتانا المحلية وعلى استراتيجيتها التوسّعية لتشغيل الفنادق في مواقع رئيسية في أسواق تشهد نموًا مرتفعًا”

وتواصل روتانا تعزيز محفظتها في الإمارات العربية المتّحدة جنباً إلى جنب مع تركيزها على التوسع في الأسواق العالمية، وذلك من أجل تلبية الطلب المتوقع على الغرف الفندقية في قطاع الضيافة في المستقبل. وينعكس ذلك في الاتّفاقية الأخيرة التي وقّعتها الشركة لإدارة فندق جديد تحت لواء العلامة الرائدة “روتانا للفنادق والمنتجعات”. ومن المتوقع أن يفتتح الفندق الجديد أبوابه في دبي خلال عام 2023 وسوف يضم 295 غرفة فندقية فاخرة.

ويشكّل توقيع اتّفاقيات الفنادق الجديدة محطّةً بارزةً في استراتيجية التطوير المزدهرة التي تتّبعها روتانا نحو المزيد من التوسّع العالمي. ومن موقعها كواحدةٍ من أسرع الأسواق السياحية نمواً في العالم، تواصل المملكة العربية السعودية دورها كنقطة توسع محورية للعلامة، حيث تدير المجموعة سبعة فنادق، ولديها خمسة فنادق قيد الإنشاء والتطوير في المملكة، وسيتم افتتاح فندقين جديدين تحت علامة ريحان للفنادق والمنتجعات من روتانا من فئة الخمس نجوم في مدينة الجبيل السعودية ضمن المنطقة الشرقية وفي مدينة الباحة، حيث من المخطط أن يفتتح الفندق الجديد في مدينة الجبيل خلال الربع الأول من عام 2022، على أن يتم افتتاح المنتجع الجبلي في عام 2024.