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جونز سوشال يفتتح أبوابه رسمياً في فندق ميلينيوم المطار دبي

أول فندق في العالم يستضيف هذا المفهوم الجديد من جونز ذا جروسر

محرر في الموقع by محرر في الموقع
جونز سوشال يفتتح أبوابه رسمياً في فندق ميلينيوم المطار دبي

  كشف مطعم جونز ذا جروسر الحائز على الجوائز والشهير بمنتجاته غير التقليدية وأقسام الجبن الفاخرة عن افتتاح جونز سوشيال في فندق ميلينيوم المطار دبي، ويعكس المفهوم المبتكر للمطعم والملتقى الاجتماعي، والواقع في بهو فندق ميلينيوم المطار دبي، الأجواء المرحة وحب السفر سواء في تصميمه الداخلي أو في لمساته المميزة في الأطباق. فهو يمتاز بأجواء تساعد على الاسترخاء ومفعمة بالمتعة والجمال وحب السفر وكل ما يتوقعه المرء من علامة جونز ذا كروسر.

ويضمّ مطعم جونز سوشيال ركن مشروبات وقاعة طعام ومطبخًا مفتوحًا تقع في وسطه شواية الحطب الكبيرة وركنًا مخصصًا لأنواع الجبن وشرائح اللحم الفرنسية وصالة للاسترخاء مليئة بالكراسي المريحة ومفروشة بسجادات الكليم ومزينة بالحرف اليدوية التي تزيد من رونق المكان. كذلك، يضمّ المطعم مساحة فاخرة عالية السقف ومجهزة بأحدث التقنيات تتمتّع بإطلالة مكشوفة، يمكن حجزها إما كغرفة اجتماعات أو كقاعة طعام خاصة.

وممّا لا شكّ فيه أن التصميم الداخلي الذوّاق يجعل من مطعم جونز سوشيال وجهة يومية، إذ يقدّم ألذّ المأكولات المميزة على الفطور والغداء والعشاء. كذلك، يليق المكان بجلسة لتناول الكوكتيلات تزيح الهموم، فيما تدعو مساحة العمل التي تتميّز بالظلال البيضاء الضيوف لبدء مغامرة جديدة على وقع الموسيقى الهادئة.

لا شك أن جونز سوشيال سيكون وجهة عشاق التجارب الجديدة، ومقصد المارة الذي سيتجاوز التوقعات، ووجهة أولئك الذين يأملون في الانطلاق بعيدًا. يستقبل جونز سوشيال الضيوف كافة أيام الأسبوع، من الساعة 8 صباحًا حتى 1 بعد منتصف الليل لتناول الفطور والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة أو للعمل ضمن أجواء مؤاتية.

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