تايم للفنادق تفتتح ثمانية فنادق جديدة في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي

تستعد مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، للكشف عن خططها لافتتاح ثمانية فنادق جديدة في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي، خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.

وسيتم الكشف عن هذه المنشآت الجديدة، التي ستشهد نمو وإطلاق العلامات التجارية الحالية والجديدة لمجموعة تايم للفنادق في مناطق رئيسية في جميع أنحاء المنطقة، خلال فعاليات النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي 2021، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 19 مايو 2021.

وبهذه المناسبة، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: “ستلبي مجموعة الفنادق والشقق الفندقية لدينا متطلبات “الوضع الطبيعي الجديد”، حيث تجذب الرحالة الرقميين في الخارج والزائرين المحليين للإقامة، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال والترفيه التقليدية من خلال تقديم تجربة غنية ذات قيمة وجودة عالية في جميع المنشآت التي تحمل علامتنا التجارية.

وأضاف عوض الله قائلاً: “تملك المجموعة حاليًا 14 منشأة فندقية مكونة من 1,465 غرفة فندقية قيد التشغيل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام بالتزامن مع افتتاح منشآت فندقية إضافية جديدة هذا العام في دبي والشارقة والفجيرة والمملكة العربية السعودية ومصر، كما سنفتتح فندقًا آخر وأول فندق لنا في موريشيوس تحت اسم “تايم فينيكس هيل” المكون من 120 غرفة فندقية، فهدفنا الأساسي هو توسيع محفظتنا إلى 30 منشأة فندقية بحلول عام 2025″.

وأردف عوض الله حديثه قائلاً:” ستفتتح مجموعة تايم للفنادق خلال العام الجاري ثلاثة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي شقق “تايم مون ستون” الفندقية المكونة من 91 غرفة فندقية في الفجيرة، وشقق “تايم برج السعادة” الفندقية المكون من 99 غرفة فندقية في الشارقة وفندق “تايم أسما” الذي طال انتظاره من فئة الأربع نجوم والمكون من 232 غرفة فندقية في منطقة البرشاء بدبي”.

وتابع عوض حديثه قائلاً: “لقد انتهينا من وضع الخطط لتخصيص طابقين من هذا الفندق ليتم حجزهما حصريًا للمسافرات الإناث، مع خدمات مخصصة لهنّ فقط، بما في ذلك: خدمة الغرف الشخصية ومكتب خاص لتسجيل الوصول للسيدات فقط، وغرفة استقبال الضيوف مخصصة للسيدات فقط وخدمات جليسة الأطفال والأجهزة اللوحية الذكية داخل الغرفة التي تحتوي كلاً منها على جميع الخدمات المقدمة للسيدات بالإضافة إلى وسائل الراحة المعززة في الحمام في كل غرفة من تلك الغرف”.

كما نشطت تايم للفنادق أيضًا في المملكة العربية السعودية وستتولى قريبًا إدارة فندقين من فنادق البوتيك في الرياض، وهما “أجنحة تايم إيليت” في منطقة المروج وفندق “تايم إكسبريس العليا” في حي العليا بالعاصمة السعودية.

وستفتتح تايم للفنادق أيضاً أول فندقين لها في مصر في وقت لاحق من هذا العام وهما: فندق ومنتجع تايم كورال نويبع من فئة الخمس نجوم في منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر وفندق ومركز مؤتمرات تايم مارينا من فئة الأربع نجوم بالقرب من مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي تعتبر العاصمة الثانية لمصر.

وبهذه المناسبة، علّق السيد محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق خلال زيارته التفقدية الأخيرة لموقع الفندقين في مصر قائلاً: ” “تسير الأعمال بشكل جيد في فندق تايم مارينا ومن المفترض أن يكون هذا الفندق جاهزًا للافتتاح في شهر أغسطس القادم من العام الجاري 2021، أما بالنسبة لمنتجع تايم كورال، فإن هذا الفندق مفتوح بالأصل الآن ويعمل بشكل اعتيادي، فهي مجرد عملية إعادة تسمية الفندق وافتتاحه تحت إدارتنا هذا الصيف، كما سيتم افتتاح فندق إضافي يحمل علامة تايم التجارية العام المقبل، وبذلك يصل إجمالي محفظة تايم للفنادق إلى 22 منشأة فندقية بحلول نهاية عام 2022.

وستظهر علامة تايم التجارية لأول مرة في جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي العام المقبل من خلال افتتاح فندق وشقق “تايم فينيكس هيل” الفاخر المكون من 120 غرفة ويقع في مدينة سايبر بمدينة إبيني في موريشيوس ويتكون من 11 طابقًا يضم فيها شققًا فندقية بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم وغرف اجتماعات ومقهى ومجلس.

وختم عوض الله حديثه قائلاً: “كان عام 2020 عامًا مليئًا بالتحديات والصعوبات وخاصة في قطاع الضيافة والسفر والسياحة في جميع أنحاء العالم، لكننا نتطلع إلى عام 2021 وما بعده بتفاؤل كبير بالتزامن مع وجود الكثير من الطلب المكبوت بالإضافة إلى إقامة معرض إكسبو 2020، إذ أننا نتطلع بتفاؤل إلى فترة خريف وشتاء مزدحمة للغاية”.

يمكنكم زيارة منصة تايم للفنادق في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي 2021 على أرضية مركز دبي التجاري العالمي في الجناح رقم HC0625