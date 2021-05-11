دبي: عروض مميزة بمناسبة عيد الفطر السعيد

يستعد فندق “بارك ريجيس كريس كين”، الفندق العصري الذي يقع بين مدينة دبي التاريخية ودبي الحديثة، للترحيب بالسكان والضيوف الباحثين عن وجهات مريحة لقضاء أجمل الأوقات والاسترخاء بصحبة أفراد العائلة والأحبة أثناء الاحتفال بحلول عيد الفطر السعيد.

ومن موقعه المميز في قلب دبي على بعد 10 دقائق عن أشهر مناطق الجذب السياحي في المدينة مثل “برواز دبي” و”دبي جاردن جلو” وعلى بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن مركز برجمان، يوفر فندق “بارك ريجيس كريس كين” حزمة إقامة رائعة بمناسبة العيد مع حسم بقيمة 35% على أفضل الأسعار المتاحة، ابتداءً من 186 درهم إماراتي لكل ليلة.

وتعتبر حزمة الإقامة هذه خياراً ممتازاً بالنسبة للأشخاص الباحثين عن تجارب الراحة والاسترخاء، وتشمل وجبة فطور مجانية لشخصين وقسيمة خصم من منتجع “دبي باركس آند ريزورتس”، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث يمكن للضيوف الوصول إلى المتنزه المفضل بالنسبة لهم، وترقية مجانية إلى فئة الغرف الأعلى مباشرةً وميزة المغادرة المتأخرة، في حال كان ذلك متاحاً، ويمكن للأطفال بعمر أقل من ست سنوات الإقامة مجاناً.

وتوفر غرف وأجنحة الفندق الأنيقة مساحات فسيحة تجمع بين الديكورات المعاصرة ووسائل الراحة الحديثة، ويضم الفندق العديد من خيارات تناول الطعام التي تتيح لضيوفه الاستمتاع بأشهى المأكولات. ويوفر “كريس ويذ إيه فيو”، المطعم المميز المتواجد في الطابق التاسع عشر، إطلالات خلابة على أفق دبي وتشكيلة من أشهى الأطباق العالمية والشرق أوسطية، ليجسّد بذلك ملاذاً مثالياً للاجتماع وتبادل الأحاديث مع أفراد العائلة والأصدقاء المقربين والزملاء.

وبالنسبة لمحبي المأكولات الهندية، يقدم مطعم “ماسالا بازار” المتواجد في الطابق الأرضي أفضل تجارب المطبخ الهندي مع تشكيلة من أشهى النكهات الأصيلة المستوحاة من مناطق الهند الأربع. ومن ناحية أخرى، يوفر ركن المشروبات “جراندستاند” أجواءً مريحةً وبعيدةً عن التكلّف للاستمتاع بخيارات متنوعة من الوجبات السريعة اللذيذة وتشكيلة من المرطبات العالمية وغيرها من المشروبات الرئيسية بعد جولة في المدينة أو رحلة تسوق مرهقة.

ويطبق الفندق مجموعة من إجراءات الصحة والسلامة الصارمة والمعتمدة من قبل شركة “بيرو فيريتاس” وحاصلة على ختم “دبي الضمانة” بهدف ضمان أقصى درجات الراحة للضيوف.